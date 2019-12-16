Человек тогда становится взрослым, когда осознает, что смертен. Каждый хотя бы раз задумывался о смысле жизни, о ценности оной. Не торопите время, оно все равно вас обгонит – рано или поздно. Лучше займитесь делом, благим и приятным.

Жизнь – это испытание, которое должен пройти каждый человек. Как он ее проживет, зависит от него самого. А хорошее в жизни нужно просто уметь замечать. Оно везде вокруг вас. Это семья, друзья, родные, ваши мечты и желания, чувство гармонии в душе и много всего другого.

Жизнь многогранна, поэтому преподносит множество разных событий, причем не только хороших. Кого-то происходящее сбивает с верного пути, а кого-то, наоборот, делает сильнее. Чтобы ничто не выбивало вас из хорошего настроения, необходимо научиться видеть во всем хорошее, то есть, позитивно мыслить.

Каждый человек в своей жизни придерживается определенных норм и правил. Но далеко не все они помогают ему жить. Многие устои и правила навязаны обществом, но не являются правильными. Эти 7 золотых правил дадут фундамент для закладки правильных мыслей:

Не перекладывайте на другого человека ответственность за события, которые происходят в вашей жизни. Проще всего в собственных неприятностях обвинять кого-то другого. Вы получите силу только тогда, когда поймете, что сами — автор своих неудач и создатель собственных успехов. Не надейтесь, что способны изменить другого человека. Большое заблуждение думать, что благодаря чужому воздействию можно изменить человека. Человек не может измениться после уговоров и по вашему желанию. Только события и обстоятельства способны на это повлиять.

В.А.НОВИЧУК, специалист по социальной работе ГУ «СТЦСОН».

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