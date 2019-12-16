"Никаких иллюзий - режим будет карать за защиту независимости"

Сегодня сопредседатель БХД Павел Северинец, председатель ОГП Николай Козлов и Ян Гриб передали в Мингорисполком уведомление об акциях 20 и 21 декабря в защиту независимости. Акция 20 декабря планируется на Октябрьской площади Минска в 18 часов.





Об этом «Белорусскому партизану» сообщил Павел Северинец.





"В Мингорисполкоме знали, что мы придем. Нас встретили с улыбками и белорусским языком. Приняли уведомление. Мы сказали, что открыты для переговоров с властями города, с милицией, чтобы акция прошла мирно; пригласили их на площадь – они поулыбались.





Уведомление приняла начальник отдела Ольга Михайловна Гаврутик. Вот, в принципе, и все, - сообщил П.Северинец. – Мы оставили свои телефоны для контактов. Они были сама вежливость. Но придя домой, я получил оповещение, что административное дело за 7 декабря уже передали в суд Фрунзенского района".













Напомним, уже прошли две акции протеста: 7 и 8 декабря, ожидаются еще две: 20 и 21 декабря.





"Если будут карать по максимуму, то могут составить протокол за участие, протокол за обращение: за четыре акции по минимуму могут составить 8 протоколов, а по максимуму – целая пачка протоколов по части 3 статьи 23.34 КоАП. Многовато, конечно, но что делать? Речь идет о независимости.





Мы понимаем, что режим будет карать за защиту независимости, иллюзий нет. Каким образом – зависит от приказа. Поскольку я на свободе, другие организаторы – на свободе, думаем, что акции пройдут в формате 7-8 декабря: площадь будет открыта, протесты будут мирными", - подчеркнул Павел Северинец.









"У нас нет никаких иллюзий относительно режима Лукашенко. Он будет торговать страной и наказывать за защиту независимости.





Именно поэтому мы призываем:

20 декабря в 18 часов. Площадь Калиновского (Октябрьская)





ЗАЩИТИМ НЕЗАВИСИМОСТЬ ВМЕСТЕ!", - резюмировал Северинец



