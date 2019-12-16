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Полный провал! Федерация хоккея расформировала молодежную сборную

17.12.2019 15:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На прошедшем ЧМ белорусская "молодежка" не смогла выйти в элиту – выступление команды признано неудовлетворительным.

Полный провал! Федерация хоккея расформировала молодежную сборную
Молодежная сборная Беларуси по хоккею (U-20) будет расформирована, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).

"Команда Беларуси U20 будет снята с чемпионата страны и расформирована. Такое решение было принято на прошедшем сегодня заседании исполкома ФХБ. Таким образом, вторая стадия "Париматч-Экстралиги" в группе 3 пройдет без участия "молодежки", – цитирует сообщение пресс-службы sputnik.by

Исполком ФХРБ оценил выступление белорусской "молодежки" на минувшем чемпионате мира в первом дивизионе как неудовлетворительное – команда не смогла пробиться в элиту, заняв третье место на турнире. 


В федерации обратили внимание, что для подготовки молодежной сборной к ЧМ были созданы все условия. 

"По мнению ФХБ, основной причиной невыполнения задачи, поставленной перед командой U20, стала неспособность тренерского штаба в полной мере мобилизовать лучших молодых хоккеистов страны на достижение результата", – констатируют в федерации.

До 20 января будет разработана альтернативная модель подготовки белорусской "молодежки" к будущим ЧМ. В эти же дни станет известно, кто возглавит сборную. 
 
 
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На прошедшем ЧМ белорусская "молодежка" не смогла выйти в элиту – выступление команды признано неудовлетворительным.
 
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