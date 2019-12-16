За 2019 год в Беларусь переехала почти тысяча айтишников-иностранцев

Источник материала: KYKY

Только в 2019-м свыше тысячи айтишников из-за рубежа переехали жить и работать в Беларусь. Если с ними поговорить, станет понятно, что их привлекли зарплаты, соцзащищенность и техническая эспертиза местных компаний. Теперь перебраться в нашу страну айтишникам станет еще проще: портал dev.by вместе с беларускими компаниями запустил сайт Minsk.page . Он и предназначен для тех, кто намерен жить в Беларуси.

О чём именно этот сайт – максимально коротко

Minsk.page – это онлайн-гид. В сжатой форме он рассказывает про ИТ-индустрию в стране, вакансии, налоговые льготы ПВТ и так далее. Здесь иностранцу объяснят, в каком районе лучше поселиться, как платить «коммуналку», куда ходить вечером, какими сервисами пользоваться и куда ездить путешествовать. Там же можно почитать истории людей из самых разных стран – от России до Мексики, – которые уже оказались в Минске и успели его изучить.

Наполнять сайт помогали Flo, Epam и Wargaming и не только

В создании гида по релокации Minsk.page участвовали такие ИТ-компании, как: Apalon, Epam, Flo, ISsoft, Itransition, Object Style, SK hynix, Vizor Games, Wargaming. Они поделились экспертизой в релокации специалистов и историями своих сотрудников о том, что заставило их упаковать вещи и выбрать Минск для жизни и работы.

Контент-контрибьюторами материалов Minsk.page об условиях ведения бизнеса, налогообложении, правовых нюансах работы ИТ-компаний в стране стали специалисты EY, международного лидера в сфере аудита. Детальную аналитику офисной и жилой недвижимости в Минске подготовил местный офис Colliers International. Наши коллеги из The Village Беларусь написала обзорный раздел про инфраструктуру, повседневность, быт и развлечения столицы Беларуси. Журналисты av.by – справку про то, как перевезти сюда автомобиль.

«В Минске сложились уникальные условия для построения карьеры в ИТ. Здесь активно развиваются продуктовые компании, которые работают на мировой рынок – соответственно есть возможность отвечать за амбициозные, глобально значимые и технологически сложные проекты, делать это в кругу самых сильных специалистов в регионе и получать хорошие деньги за свою работу. Сотни миллионов людей во всем мире пользуются продуктами, разработанными в Минске.

Благодаря ориентированности на глобальный рынок, процессы во многих компаниях очень близки к тем, которые используются в компаниях из Долины. Минск, в свою очередь, – это комфортный, безопасный и европейский город, а сам процесс релокации для ИТ-специалистов со всего мира крайне прост», – говорит Дмитрий Гурский, CEO и кофаундер приложения Flo.