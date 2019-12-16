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МТС активно выходит на рынок комплексных облачных решений

17.12.2019 16:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

МТС активно выходит на рынок комплексных облачных решений
Фото из открытых источников

Облачная инфраструктура оператора за счет использования мультиплатформенного подхода отличается широким функционалом, позволяя эффективнее реализовывать потребности клиентов, обладает высокой отказоустойчивостью и безопасностью.

«Мы видим себя универсальным облачным провайдером, который способен решать задачи любой сложности: от размещения данных в облачных платформах до автоматизации процессов и предоставления неограниченных вычислительных мощностей. Ставка делается на индивидуальный подход и использование нескольких дата-центров для большей надежности», — отметил Артем Максименко, начальник управления инновационных решений компании МТС

В использовании облачных сервисов заинтересованы крупные компании страны, а также средний и малый бизнес: банки, торговые сети, грузовые перевозчики, промышленные и другие компании.

Основным направлением облачных услуг МТС является предоставление виртуальной инфраструктуры как сервиса — IaaS (Infrastructure as a Service). Этот сервис популярен как в Беларуси, так и в странах СНГ.

МТС реализует проекты для своих клиентов с использованием собственной телекоммуникационной сети и размещает ресурсы в дата-центре класса Tier3 с гарантированным уровнем доступности 99,98% и круглосуточной технической поддержкой.

Пользователям предоставляются комбинированные решения на базе облачных и коммуникационных услуг проводного и беспроводного доступа, одновременно обеспечивая размещение IТ-ресурсов в облаке и доступ к ним.

По прогнозам специалистов, через три-четыре года большинство белорусских компаний перенесут свои данные в «облака». Чтобы минимизировать затраты, сосредоточиться на производстве и стать лидерами в своей отрасли, бизнес уже отказывается от внутренних серверов и переходит на cloud-платформы. А МТС упрощает этот процесс за счет комплексных и доступных решений.

*на правах рекламы. УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 
 
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МТС выходит на рынок облачных услуг и предлагает комплексные решения для бизнеса на базе трех облачных платформ VMware, Huawei и RedHat, построенных на оборудовании ведущих...
 
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