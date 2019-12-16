Китай принял на вооружение первый авианосец, построенный не в СССР

Источник материала: Tut.by

Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство « Синьхуа ».



Фото: wikipedia.org

По его данным, торжественная церемония состоялась в 16:00 по местному времени (11:00 мск), в ней принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.

«Шаньдун» стал первым авианосцем Китая собственного производства. КНР также располагает авианосцем «Ляонин», который был построен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного у Украины. В этом году он прошел переоснащение и модернизацию. «Шаньдун» был создан по тому же проекту, но исключительно силами национальной промышленности.