Без «нулевых» сеансов — как работает и развивается слуцкий кинотеатр «Беларусь»

Источник материала: Слуцк Город





Фото: МЛЫН.BY

В Слуцке за 11 месяцев купили более 109 тысяч билетов в кинотеатр. Эта цифра больше, чем все население города и района. В кинотеатре «Беларусь» рассказали, почему популярно кино у горожан и сельских жителей, пишет МЛЫН.BY.

«Через 20 лет не будет ни театра, ни кино…» — говорил один из героев культовой картины «Москва слезам не верит». Эти слова казались пророческими в конце девяностых — начале двухтысячных, когда почти в каждом доме появились компьютер, DVD-проигрыватель или видеомагнитофон. И люди действительно стали реже смотреть фильмы на большом экране. Но прошло чуть больше десятка лет — и в кинотеатр снова пошел зритель.





— В первую очередь, это возможность посмотреть новый фильм в отличном качестве. Ни один телевизор или монитор компьютера не даст вам такой картинки, как киноэкран. И все благодаря высокотехнологичному оборудованию, — отмечает директор Слуцкого филиала КУП «Миноблкиновидеопрокат» Наталья Караваева. — А еще это отличный способ отдохнуть от рутины, сменить обстановку: у нас назначают свидания, родители проводят досуг с детьми.

«Беларусь» посещают не только жители Слуцка, но и соседних Солигорска, Копыля, Несвижа, Любани. Заглядывают на премьеры и в зал 5D иностранцы, в основном легионеры местного футбольного клуба.

— Проблем в общении никогда не возникает: наши сотрудники знают английский, итальянский языки, — улыбается Наталья Леонидовна.

В 2014 году в слуцком кинотеатре «Беларусь» завершили масштабную реконструкцию, кино теперь показывают в цифровом формате. Картинка стала еще лучше, а новые фильмы в Слуцке теперь демонстрируют день в день с мировыми премьерами. Кстати, на многие премьерные показы не так легко попасть — билеты раскупают за неделю до первого сеанса.

— В последнее время возрастающей популярностью пользуется покупка билетов онлайн, особенно среди молодежи, — рассказывает Наталья Караваева. — Кстати, «нулевых» сеансов, когда на фильм никто не приходит, в нашем кинотеатре практически не бывает. Да и малопосещаемых показов, до пяти зрителей, становится все меньше. У людей формируется культура походов в кино.





Посмотреть кино на большом экране можно не только в кинотеатре «Беларусь». В городе и районе всего 46 мест показа, куда работники филиала КУП «Миноблкиновидеопрокат» выезжают с киносеансами. 33 из них — в сельской местности.

— Проводим выездные сеансы в школах, детских садах, санаториях, на предприятиях. В основном это тематические показы. Причем не только художественные фильмы, но и документальные — белорусская культура и история, кино о Великой Отечественной войне, ролики о безопасности. Выезжаем с кинопоказами почти каждый день. Только за этот год кино на выезде посмотрели почти 65 тысяч зрителей, — отмечает Наталья Караваева.

Многих кинолюбителей интересует, что же сейчас происходит за маленькими окошечками в конце зрительного зала? А там еще задолго до сеанса кипит работа: нужно загрузить фильм, настроить оборудование, чтобы показ прошел без накладок. Жители Слуцка должны смотреть хорошее кино на большом экране — над этой задачей работают 15 человек. Валентин Биркос в Слуцком филиале КУП «Миноблкиновидеопрокат» уже почти полвека.





— Раньше приходилось показывать кино на громоздких аппаратах, таскать огромные коробки с пленкой. В среднем фильм состоял из 10–15 частей, каждая часть весила больше килограмма. Пока затащишь все в аппаратную, рук не чувствуешь. А возил кино по деревням на лошади, специальной машины не было, — вспоминает Валентин Викторович. — Конечно, теперь значительно легче. Современный аппарат практически все делает сам, фильм находится на жестком диске размером чуть больше мобильного телефона. Хотя, скажу честно, мне, человеку старой формации, перестроиться на новый лад было не очень просто.

Не так давно в зале кинотеатра, помимо удобных кресел, установили кресла-мешки и ряды двух- и трехместных диванчиков. А в холле открыли бар, где есть прохладительные напитки, разнообразные закуски и попкорн. Между прочим, собственного производства КУП «Миноблкиновидеопрокат». В планах — создать мини-музей, посвященный истории кинопроката на Слутчине.

Дополнительно

Больше всего слутчане любят блокбастеры, комедии, мультфильмы и хоррор. Посмотреть драму чаще приходят женщины, боевики — мужчины. Самым популярным фильмом года стал «Король Лев» — его посмотрели без малого три тысячи зрителей. На втором месте — «Мстители. Финал». Тройку самых кассовых фильмов замыкает фэнтези­лента «Малефисента: Владычица тьмы».

МЛЫН.BY