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Лучше не пить это ни в Новый год, ни после. Названы самые опасные алкогольные напитки
17.12.2019 16:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: kp.ru
Ранее исследователи из Японии установили линейную зависимость между вероятностью рака и количеством потребляемого спиртного. Так что пить лучше поменьше любой алкоголь. А какой самые опасный?
Ученый из Брайтонского университета Хал Сосабовски считает, что самыми коварными являются херес и портвейн, пишет
Дело в том, что эти напитки очень быстро всасываются и содержат около 20% этанола.
Также специалист считает опасными виски и другие крепкие напитки. Во-первых, они приводят к быстрому опьянению. Во-вторых, из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.
Кроме того, Сосабовски предостерег от употребления игристых вин, которые приводят к быстрому опьянению.
Еще один совет специалиста - не пытаться чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение (когда речь идет о крепком алкоголе с содержанием спирта 40%). Не стоит также запивать легкие напитки тяжелыми.
Ранее сообщалось, что исследователи из Японии установили линейную зависимость от количества потребляемого спиртного и риском развития рака.
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Ранее исследователи из Японии установили линейную зависимость между вероятностью рака и количеством потребляемого спиртного. Так что пить лучше поменьше любой...
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