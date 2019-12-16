Лучше не пить это ни в Новый год, ни после. Названы самые опасные алкогольные напитки

Источник материала: Ежедневник



фото: kp.ru

Ранее исследователи из Японии установили линейную зависимость между вероятностью рака и количеством потребляемого спиртного. Так что пить лучше поменьше любой алкоголь. А какой самые опасный?

Ученый из Брайтонского университета Хал Сосабовски считает, что самыми коварными являются херес и портвейн, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Дело в том, что эти напитки очень быстро всасываются и содержат около 20% этанола.

Также специалист считает опасными виски и другие крепкие напитки. Во-первых, они приводят к быстрому опьянению. Во-вторых, из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.

Кроме того, Сосабовски предостерег от употребления игристых вин, которые приводят к быстрому опьянению.

Еще один совет специалиста - не пытаться чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение (когда речь идет о крепком алкоголе с содержанием спирта 40%). Не стоит также запивать легкие напитки тяжелыми.

Ранее сообщалось, что исследователи из Японии установили линейную зависимость от количества потребляемого спиртного и риском развития рака.