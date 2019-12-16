Пул Первого: 2 января будет официальным выходным

Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».













Напомним, ранее по графику, утвержденному Совмином, 2 января 2020 года был выходным днем, но его надо было бы отработать 4 января.





В этой связи в интернете появилась петиция, где белорусы просили власти сделать официально выходными днями 31 декабря и 2 января.





Недавно премьер Румас сообщил, что правительство внесло в Администрацию Лукашенко проект указа об объявлении 2 января выходным без отработки, а вот 31 декабря будет рабочим днем.



