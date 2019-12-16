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Сотрудник ГАИ из Дрогичина рассказал, как останавливал немца на веломобиле

17.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


На некоторых сайтах в интернете появилась недостоверная информация о том, что якобы, в Дрогичине сотрудник ГАИ остановил и оштрафовал путешественника из Германии на веломобиле, пишет 1reg.by.

Весь интернет облетела история путешествия 26-летнего немца Jascha Beuttler на очень необычном для нашей страны транспорте – веломобиле. Проезжал Яша и через Слуцк, об этом писал SlutskGorod.

Однако на одном ресурсе написали, якобы, сотрудник ГАИ выписал штраф за движение не по тротуару. Позже в одном из интервью беларуским медиа немец Яша опроверг, что сотрудник его штрафовал. Он сказал, что сотрудник только попросил сделать фото.

У Алексея, сотрудника ГАИ из Дрогичина, удалось уточнить, как на самом деле проходила эта ситуация с остановкой необычного веломобиля.

Сотрудник говорит, что был удивлен появлением этой желтой колесницы, первые мысли – может местные «кулибины» что-то изобрели.

Сотрудник ГАИ из Дрогичина рассказал, как останавливал немца на веломобиле

     то самое фото, которое сделал инспектор ГАИ

– Навстречу едет непонятное транспортное средство, никогда такого не видел. В шоке был, что это такое едет, не ожидал такого – что-то среднее между велосипедом и машиной.

Остановил его при помощи маячков. Он мне сразу паспорт дал и телефон с гугл-переводчиком. Общались через переводчик. Спросил у него, что это за транспортное средство, он показал, что педали крутит. Я ему пояснял, что велосипеду по тротуару надо ехать, а он мне – что это не совсем велосипед, показывает, что по тротуарам не сможет ехать, низкая посадка.

Попросил его для безопасности за городом не заезжать за белую черту, которая обозначает край проезжей части. Попросил его сфотографировать это транспортное средство – самому интересно было. Руки пожали и разъехались.

Какое впечатление от такого транспорта?

– Самому хотелось бы попробовать. Чтоб было время, может и попросил бы попробовать, но спешил.

Путешествие веломобилиста из Германии проходило в Беларуси по примерному маршруту Брест-Кобрин-Дрогичин-Пинск-Слуцк-Минск-Лида-Гродно. В день веломобилист мог проехать по 200 километров.

Во многих городах немец Яша не мог отбиться от журналистов, желавших взять у него интервью. Впоследствии он рассказал, что не ожидал, что его путешествие по Беларуси вызовет такой интерес и резонанс.


по материалам 1reg.by

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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На некоторых сайтах в интернете появилась недостоверная информация о том, что якобы, в Дрогичине сотрудник ГАИ остановил и оштрафовал путешественника из Германии...
 
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