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Юбилейный сезон тепличного комбината ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»

17.12.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Для овощеводов тепличного комбината ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» этот год по-своему особенный. Не так давно тут отметили 35-летие с момента открытия подразделения. И хоть за плечами подавляющего большинства работников не один сезон урожаев, волнение и за этот, юбилейный, было, как всегда.

Все начиналось в 1984 году. Тогда на 3-х гектарах построили первую теплицу. Выращивали не только томаты, но и цветы. К 1987 году тепличный комплекс занимал уже 7 га, был известен своей продукцией в районе и за его пределами. В 2004 году в теплицах была проведена частичная реконструкция, которая позволила вдвое уменьшить затраты на выращивание культур.

Знаменательным для истории комбината стало его посещение в мае 2004 года Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко в рамках рабочего визита в СПК «Рассвет» им.К.П.Орловского.

В 2007 году ввели в эксплуатацию новую энергосберегающую теплицу на 3 га.

В разное время тепличным хозяйством руководили: Николай Янченко, Михаил Белявский, Лилия Козловская, Юрий Москалев, Екатерина Шаповалова…

Юбилейный сезон тепличного комбината ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»

(Cправа налево): главный технолог тепличного комбината Мария Белявская, овощеводы Нина Щербич, Алла Масюкевич и Марина Орловская.

Сегодня в ассортименте тепличного комбината, рассказывает главный технолог комбината Мария Белявская, доминируют огурцы и томаты. Под томаты отдано 8 га, под огурцы – 2 га. Овощи выращивают в три оборота.

Реализуется продукция в фирменных торговых точках района, Бобруйска, Могилева, а также других. Часть продукции отправляют на экспорт в Россию. В приоритете – торговые сети Москвы и Санкт-Петербурга.

По итогам работы за этот год общий вал составил 4676,80 тонны, из которых томаты – 3600 тонн, остальное – огурцы. Средний же сбор томатов – 45 кг на кв.м, огурцов – 52 кг на кв.м.

Лидером по комбинату стала овощевод Валентина Тишкова, ее личный результат – 53 кг с кв.м. Не отстают от нее на новых теплицах овощеводы Татьяна Лещик и Светлана Зайцева. На старых – хорошие показатели у Елены Скудной, Татьяны Гуторовой. По получению огурцов лучшие Наталья Андреева, Екатерина Белявская, Людмила Кахнович. Эти овощеводы – наш костяк, отмечает Мария Белявская.


Юбилейный сезон тепличного комбината ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»

Водители Николай Бед и Игорь Лучино.


Юбилейный сезон тепличного комбината ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»

Идет уборка остекления теплиц.

На тепличном комбинате работают люди всех возрастов. Пенсионеров не много, чуть более 10 человек. На них равняется молодежь, от них не желает отставать среднее поколение. Всего же в коллективе комбината 162 человека. Большая его часть – женская –105 овощеводов, остальные – мужчины: специалисты, операторы по подаче питания, слесари, водители.


Юбилейный сезон тепличного комбината ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского»

Слесарь электрооборудования Николай Тишков.

Есть и преемственность поколений. На хорошем счету семья Карпенко. Глава семьи Николай работает в котельной, его жена Наталья – овощевод, рядом с ней трудится дочь Марина Орловская. Только положительно оценивает руководство работу Владимира, Игоря и Оксаны Соколовских, Татьяны и Николая Тишковых. Трудится оператором Николай Щербич, работают также в теплице и его дочь с зятем Анастасия и Александр Сибирковы.

На особом счету и ветераны – Вера Лис, Надежда Шеленговская, Мария Бобко, Валентина Говзич, Тамара Белявская, Татьяну Катушкина, Тамара Некрашевич, Светлана Воробьева, Галина Чайка.

Александра КАЛИНИНА.

Фото Максима МИКЕШИНА.

 
Теги: Могилев
 
 
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Для овощеводов тепличного комбината ОАО «Рассвет им.К.П.Орловского» этот год по-своему особенный. Не так давно тут отметили 35-летие с момента открытия...
 
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