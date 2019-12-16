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В Бресте сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя

17.12.2019 17:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В воскресенье, 15 декабря, около 02:40 внимание экипажа ГАИ привлек двигавшейся по мосту через реку Мухавец автомобиль «Ауди 100». Прибор измерения скорости движения зафиксировал, что водитель ехал со скоростью свыше 100 км/ч, в то время как разрешенная на этом участке дороги - 60 км/ч.

В Бресте сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя


Включив на патрульном автомобиле проблесковые маяки и звуковую сирену, инспекторы проследовали за лихачом. Водитель не реагировал на неоднократные требования об остановке, и пытался на высокой скорости скрыться от преследования. Однако его остановили на перекрестке улиц Суворова и Луцкой.

Как сообщила инспектор группы агитации и пропаганды ГАИ УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко, по визуальным признакам инспекторам было понятно, что водитель находится в нетрезвом состоянии. От прохождения медицинского освидетельствование он отказался.

В отношении мужчины были составлены административные протоколы за превышение скорости движения, невыполнение требования об остановке и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В Брестской области по вине нетрезвых водителей в 2019 году произошло 42 ДТП, в которых 5 человек погибли и 52 ранены. С начала года было задержано более 2,3 тысячи водителей в состоянии опьянения.

Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом по телефону 102, ближайшее подразделение ГАИ отреагирует на ваш звонок. Возможно, ваша информация убережет чью-то жизнь!

 
 
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  В воскресенье, 15 декабря, около 02:40 внимание экипажа ГАИ привлек двигавшейся по мосту через реку Мухавец автомобиль «Ауди 100». Прибор измерения скорости движения...
 
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