Под Гомелем ГАИ задержала Renault с пьяной женщиной за рулем: в салоне был годовалый ребенок

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе сотрудники ГАИ задержали пьяную женщину на Renault. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В милицию позвонил очевидец и сообщил, что в сторону Гомеля по трассе Центролит — Урицкое — Уваровичи едет Renault, водитель которого, предположительно пьян.

На 5-м километре дороги инспекторы обнаружили автомобиль и подали водителю сигнал об остановке. За рулем Renault оказалась 25-летняя гомельчанка, а на переднем сиденье находился годовалый ребенок. По внешним признакам женщина была пьяна. Это подтвердило и медицинское освидетельствование — более 2 промилле алкоголя.

По словам женщины, она дома выпила пива и поехала забирать друзей. А так как ребенка оставить было не с кем, взяла его с собой.

Инспекторы составили в отношении нарушительницы административный протокол. Транспортное средство поместили на охраняемую стоянку.