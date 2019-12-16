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Под Гомелем ГАИ задержала Renault с пьяной женщиной за рулем: в салоне был годовалый ребенок

17.12.2019 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе сотрудники ГАИ задержали пьяную женщину на Renault. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В милицию позвонил очевидец и сообщил, что в сторону Гомеля по трассе Центролит — Урицкое — Уваровичи едет Renault, водитель которого, предположительно пьян.

На 5-м километре дороги инспекторы обнаружили автомобиль и подали водителю сигнал об остановке. За рулем Renault оказалась 25-летняя гомельчанка, а на переднем сиденье находился годовалый ребенок. По внешним признакам женщина была пьяна. Это подтвердило и медицинское освидетельствование — более 2 промилле алкоголя.

По словам женщины, она дома выпила пива и поехала забирать друзей. А так как ребенка оставить было не с кем, взяла его с собой.

Инспекторы составили в отношении нарушительницы административный протокол. Транспортное средство поместили на охраняемую стоянку.

 
Теги: Гомель
 
 
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Инспекторы составили в отношении нарушительницы административный протокол. Транспортное средство поместили на охраняемую стоянку.
 
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