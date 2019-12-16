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С 1 января 2020 года в Беларуси увеличат пенсионный возраст

17.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 1 января 2020 года в Беларуси увеличатся пенсионный возраст и минимальный страховой стаж, который необходим для оформления трудовой пенсии

Так, с нового года мужчины смогут выходить на пенсию с 62 лет, женщины — с 57. Минимальный страховой стаж составит 17,5 года.

Грядущее повышение является частью поэтапного повышения пенсионного возраста, которое завершится в 2022 году и составит 63 года для мужского населения страны и 58 — для женской половины республики.

Ранее обсуждалась возможность дальнейшего увеличения пенсионного возраста, но только для женщин. Рекомендацию поднять возраст выхода на пенсию давал и МВФ, однако пока речь об увеличении после 2022 года не идет. Необходимо сначала оценить эффективность уже запущенной пенсионной реформы, отмечали в Министерстве труда и соцзащиты.

Что касается минимального страхового стажа для оформления трудовой пенсии, он составит с 1 января 2020 года 17,5 года. К 2025 году минимальный страховой стаж должен достичь отметки в 20 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что период срочной военной службы в Беларуси будет включен в страховой трудовой стаж. Данное нововведение входит в комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. А вот декретный отпуск и учеба в вузе пока не учитываются при расчете минимального страхового стажа.

 
 
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С 1 января 2020 года в Беларуси увеличатся пенсионный возраст и минимальный страховой стаж, который необходим для оформления трудовой пенсии ...
 
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