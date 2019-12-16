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Британка заказала комбинезон, чтобы сиять, но он превратил ее в гибрид дискошара и русалки
Источник материала: Tut.by
Оливия Берроуз, сотрудница телекоммуникационной службы из Ноттингемшира (Великобритания) решила «сиять» на вечеринке у друга. Для этого она выбрала комбинезон на сайте Boohoo,
Её выбор пал на плюс-сайз модель в цвете металлик с широкими штанами стоимостью 24 фунта (примерно 32 доллара). Вот, как он выглядел на сайте магазина:
Однако реальность оказалась гораздо жестче. Правда, девушка отнеслась к этой ситуации с юмором, выложив сравнительное фото:
Оливия сравнила себя с «расплавленным металлическим шаром с длинными ногами». Комбинезон и правда оказался великоват, соответствующая расцветка делают британку похожей на дискошар, а слишком длинные брюки делают ноги похожими на хвост русалки.
У девушки не было запасного костюма, поэтому она решила пропустить вечеринку. Оливия винит во всем неверную размерную сетку, наряд она отправила обратно и теперь ждет возврата денег.
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