Британка заказала комбинезон, чтобы сиять, но он превратил ее в гибрид дискошара и русалки

Источник материала: Tut.by

Оливия Берроуз, сотрудница телекоммуникационной службы из Ноттингемшира (Великобритания) решила «сиять» на вечеринке у друга. Для этого она выбрала комбинезон на сайте Boohoo, сообщает twizz.ru.

Её выбор пал на плюс-сайз модель в цвете металлик с широкими штанами стоимостью 24 фунта (примерно 32 доллара). Вот, как он выглядел на сайте магазина:





Однако реальность оказалась гораздо жестче. Правда, девушка отнеслась к этой ситуации с юмором, выложив сравнительное фото:





Оливия сравнила себя с «расплавленным металлическим шаром с длинными ногами». Комбинезон и правда оказался великоват, соответствующая расцветка делают британку похожей на дискошар, а слишком длинные брюки делают ноги похожими на хвост русалки.

У девушки не было запасного костюма, поэтому она решила пропустить вечеринку. Оливия винит во всем неверную размерную сетку, наряд она отправила обратно и теперь ждет возврата денег.