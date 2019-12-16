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Минское «Динамо» играет против «Локомотива». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» возобновит сегодня после перерыва выступление в Континентальной хоккейной лиге. На домашней арене «зубры» сыграют с ярославским «Локомотивом».
Минское «Динамо» возобновит сегодня после перерыва выступление в Континентальной хоккейной лиге. На домашней арене «зубры» сыграют с ярославским «Локомотивом».
Динамовцы сейчас отстают от зоны плей-офф на 14 очков. Шансов на участие в Кубке Гагарина по сути нет, но «зубры» все равно решили усилить состав двумя канадскими защитниками — Мэтью Майоне и Джо Морроу.
В то же время клуб отправил четырех белорусских хоккеистов в фарм-клуб. Под отсев попал и будущий участник «Матча звезд КХЛ» Вячеслав Грецкий.
Что касается «Локомотива», то клуб из Ярославля пока не может себе занести этот сезон в актив. «Железнодорожники» занимают лишь восьмое место и еще даже не гарантировали себе место в плей-офф.
Аналитики
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.10.
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Минское «Динамо» возобновит сегодня после перерыва выступление в Континентальной хоккейной лиге. На домашней арене «зубры» сыграют с ярославским «Локомотивом».
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