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Минское «Динамо» играет против «Локомотива». Онлайн матча

17.12.2019 18:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» возобновит сегодня после перерыва выступление в Континентальной хоккейной лиге. На домашней арене «зубры» сыграют с ярославским «Локомотивом».

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Минское «Динамо» возобновит сегодня после перерыва выступление в Континентальной хоккейной лиге. На домашней арене «зубры» сыграют с ярославским «Локомотивом».

Динамовцы сейчас отстают от зоны плей-офф на 14 очков. Шансов на участие в Кубке Гагарина по сути нет, но «зубры» все равно решили усилить состав двумя канадскими защитниками — Мэтью Майоне и Джо Морроу.

В то же время клуб отправил четырех белорусских хоккеистов в фарм-клуб. Под отсев попал и будущий участник «Матча звезд КХЛ» Вячеслав Грецкий.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается «Локомотива», то клуб из Ярославля пока не может себе занести этот сезон в актив. «Железнодорожники» занимают лишь восьмое место и еще даже не гарантировали себе место в плей-офф.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают, что у «Динамо» не много шансов одержать сегодня победу. Коэффициент на викторию хозяев составляет 3,02, на гостей — 1,45.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.10.

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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: сентябрь-2019, февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» возобновит сегодня после перерыва выступление в Континентальной хоккейной лиге. На домашней арене «зубры» сыграют с ярославским «Локомотивом».
 
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