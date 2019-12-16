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В Гомеле студенты пожаловались на преподавателя в прокуратуру из-за поборов

17.12.2019 18:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле студенты пожаловались на преподавателя в прокуратуру из-за поборов
Фото из открытых источников

В Гомеле студенты пожаловались на преподавателя в прокуратуру из-за поборов В Пинске десять преподавателей колледжа «торговали» оценками за экзамен
Как стало известно, в прокуратуру поступило заявление от учащихся колледжа в Гомеле. Студенты утверждают, что их преподаватель на протяжении долгого времени требовала оплачивать занятия, сдавать деньги на кошачий и собачий корм, покупать распространяемую педагогом косметическую продукцию, пишет TUT.by.

По данному факту правоохранителями проводится проверка. Выясняются все обстоятельства. Сообщается, что преподаватель отрицает свою вину и собирается обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.

 
Теги: Гомель
 
 
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Правоохранители проводят проверку по данному факту.
 
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