По данному факту правоохранителями проводится проверка. Выясняются все обстоятельства. Сообщается, что преподаватель отрицает свою вину и собирается обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.
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В Гомеле студенты пожаловались на преподавателя в прокуратуру из-за поборов
17.12.2019 18:42 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
По данному факту правоохранителями проводится проверка. Выясняются все обстоятельства. Сообщается, что преподаватель отрицает свою вину и собирается обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства.
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Правоохранители проводят проверку по данному факту.
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