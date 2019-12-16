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Беларусбанк предупреждает клиентов о мошенниках в Instagram, которые обещали крупные призы

17.12.2019 18:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусбанк в очередной раз предупреждает своих клиентов о мошенниках в Сети. На этот раз они создали поддельную страницу банка в Instagram и рассылали пользователям сообщения о розыгрыше денежных призов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

— В контакт-центр и онлайн-консультанту Беларусбанка стали массово поступать сообщения клиентов о создании фейкового аккаунта в Instagram, — сообщают в банке.

На фейковой странице, которая была оформлена в корпоративных цветах банка, разместили информацию о том, что Беларусбанк якобы весь декабрь проводит совместную акцию с «Белкарт» и ежедневно разыгрывает среди подписчиков профиля денежные призы в общей сложности на 57 тысяч рублей.

В банке советуют клиентам проверять информацию об акциях и розыгрышах денежных призов на его официальном сайте. «Кроме того, не передавайте свои личные данные, в том числе реквизиты банковской платежной карты, третьим лицам, даже если это якобы необходимо для участия в какой-то рекламной игре, — отмечают в банке. — Перечень официальных аккаунтов Беларусбанка в социальных сетях и каналов в мессенджерах размещен в нижней части каждой страницы официального сайта банка».

 
 
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Беларусбанк в очередной раз предупреждает своих клиентов о мошенниках в Сети. На этот раз они создали поддельную страницу банка в Instagram и рассылали пользователям...
 
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