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В Берлине вскрыли могилу нацистского генерала
Источник материала: Партизан
Могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который считается одним из вдохновителей геноцида евреев и приближенным Адольфа Гитлера, раскопали неизвестные. Останки остались нетронутыми.
Об этом сообщает
"Берлинская полиция пытается выяснить, кто вскрыл безымянную могилу бывшего высокопоставленного офицера СС Рейнхарда Гейдриха, убитого чешскими партизанами в 1942 году", - говорится в сообщении МВД.
Зачем раскопали могилу нациста, остаётся неизвестным.
Немецкий закон обязывает хоронить нацистских преступников без табличек, чтобы избежать вандализма или паломничества. Полицейские считают, что у злоумышленников могла быть наводка, поэтому они знали, где погребен Гейдрих. Останки остались нетронутыми.
В 2000-х произошел похожий случай, когда левые активисты вскрыли могилу штурмовика Хорста Весселя, смерть которого воспевается в нацистском гимне. Череп Весселя выкинули в реку Шпрее.
Рейнхард Гейдрих - начальник главного управления имперской безопасности (1939-1942) нацистской Германии и один из инициаторов "окончательного решения еврейского вопроса". Он был убит в 1942 году в Праге.
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Могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который считается одним из вдохновителей геноцида евреев и приближенным Адольфа Гитлера, раскопали неизвестные. Останки...
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