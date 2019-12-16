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РОЧС проверил Гусевицкий детский сад

17.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности в Гусевицком детском саду.

РОЧС проверил Гусевицкий детский сад

Было установлено, что руководством  учреждения не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте.  Планы эвакуации и общеобъектовые инструкции не соответствуют требованиям. Двери на путях эвакуации не оборудованы устройствам свободного открывания изнутри без ключа. Работники, являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и представители, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре, не обеспечены самоспасателями.

Руководителю учреждения вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.

 

Подготовила Галина ГОРБАЧ
Фото интернет-ресурса

 
 
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Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности в...
 
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