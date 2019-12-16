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Папа Римский отменил "папскую тайну" в случаях сексуального насилия

17.12.2019 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ватикан внес изменения в правила конфиденциальности




Папа Римский Франциск внес изменения в то, как Римско-католическая церковь рассматривает случаи сексуального насилия над несовершеннолетними, отменив правило "папской тайны". Об этом сообщает ВВС.
 
Так, новые папские документ отменяют обязанность жертв молчать о жестоком обращении или сексуальном насилии, а также тех, кто владеет такой информацией. Церковные лидеры призвали внести изменения в правила еще на февральском саммите в Ватикане.

Папа Римский добавил, что несмотря на принятые поправки, к информации о случаях жестокого обращения все еще нужно относиться с осторожностью. Он также поручил должностным лицам Ватикана соблюдать гражданские законы о конфиденциальности и оказывать помощь судебным органам в расследовании таких случаев.

Папа Франциск также изменил определение Ватикана о детской порнографии, подняв предельный возраст субъектов с 14 до 18 лет.

По данным католического информационного агентства, "папская тайна" – это правило конфиденциальности, которое защищает информацию, касающуюся управления церковью, подобно "секретному" или "конфиденциальному" статусу, используемому в компаниях или госучреждениях.
 
 
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Ватикан внес изменения в правила конфиденциальности
 
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