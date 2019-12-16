Белорус выиграл турнир по покеру и получил 1 млн евро призовых









Турнир состоялся 11-17 декабря. В нем было зарегистрировано 1 154 заявки. Каждый игрок внес в общий банк по 5 300 евро. В итоге призовой фонд составил 5 596 900 евро.





В конце многодневной гонки Николай оказался за финальным столом тет-а-тет с венгерским покеристом Норбертом Сечи, при этом число фишек у соперников оказалось примерно равным.





Вначале игроки собирались было договориться и заключить сделку. Однако это сделать им не удалось. В итоге белорус разгромил венгра буквально за несколько раздач.





Победитель получил 1 005 600 евро призовых, занявший второе место почти в два раза меньше – 598 880 евро.





Николай Побаль стал известным в Беларуси в 2012 году, когда выиграл турнир EPT Main Event в Барселоне. Призовые составили тогда 1 007 550 евро.





С тех пор время от времени наш соотечественник еще не раз появлялся в хрониках выигравших в «живом» покере. Однако таких больших сумм уже не фигурировало.





После нынешней победы Побаль вписал себя в историю EPT. Дело в том, что, как сообщается, это второй раз за все время, когда один и тот же игрок дважды становился чемпионом данной серии.