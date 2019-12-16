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Как одеться в соответствии с дресс-кодом?

17.12.2019 21:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Деловые и светские мероприятия часто не обходятся без установленного стиля одежды. Чтобы не прогадать с образом на вечеринке, редакция TAM.BY предлагает изучить разные виды дресс-кода. Не забудьте сохранить!

Что такое дресс-код?

В переводе с английского «дресс-код» — это «кодекс одежды». Он содержит правила по форме одежды, необходимой для посещения заведений и праздничных или деловых мероприятий. Видов дресс-кода несколько, но для каждого существуют общие правила. Кроме того, они одинаково применяются во всем мире.

Белый галстук


Как одеться в соответствии с дресс-кодом «Белый галстук», наверняка вам знакомо. Это строгая вечерняя форма одежды, которая встречается на церемониях, вручениях наград, благотворительных вечерах. Ни с чем нельзя перепутать, так как имеет нотку «светскости».

Женщины надевают длинные платья до щиколотки, без откровенных вырезов и светящегося бюста. Цвета в одежде не яркие, а благородные пастельные. Макияж выразительный (обязательно накрашены глаза и губы), но не броский. В этом виде дресс-кода предусмотрена накидка на открытых плечах, в руках — классический строгий клатч, в который отлично помещаются телефон и предметы косметики.

Для мужчин в этом коде установлено правило носить белые рубашки с белой жилеткой и черным фраком. Важным атрибутом будет классическая бабочка. Для пущей аристократичности можно взять на мероприятие карманные часы и длинную трость. Расстегнутая верхняя пуговица не допускается.

Черный галстук


Этот код похож на стиль из предыдущего пункта, только он более простой в исполнении и потому встречается чаще. Как и в случае с белым, стиль «Черный галстук» также подходит для свадеб, официальных приемов, благотворительных вечеров.

Женщины могут позволить себе платья покороче — немного ниже колена. Цвет наряда может быть ярче пастельного, но без принтов и пестрых излишеств типа леопарда. Допустима закрытая обувь на каблуках. В качестве клатчей подойдут выдержанные изделия из шелковой ткани или замши. Из аксессуаров допускаются изделия из полудрагоценных камней или недорогая, но качественная бижутерия.

Мужчины сочетают черный смокинг и белую рубашку, иногда — с темной жилеткой. Обязательны запонки и классическая обувь (черные туфли), однако следует избегать блестящей обуви — это признак дурного тона Главная фишка образа в коде «Черный галстук» — черная бабочка.

Креативный черный галстук


Образ, выдержанный в этом виде дресс-кода, позволяет добавить игривости и креатива в уже имеющийся код «Черного галстука».

Женщины могут заявиться на мероприятие как в длинном, так и коктейльном платье. Его можно дополнить смелыми и яркими элементами: орнаментом, пайетками, цветами. Дизайнерские украшения помогут раскрыть образ с эпатажной стороны. Например, под наряд можно подобрать прекрасный кружевной чокер или кафф с перьями. Обувь может быть любая (даже разноцветная), но каблуки обязательны.

Мужчины могут надеть под смокинг цветной жилет в модных тонах — песочного, бежевого, фиолетового, синего. Рубашку, в отличие от предыдущих стилей, можно сменить на темную, а галстук — на пестрый. Классическая обувь все так же обязательна.

Коктейль


Дресс-код на вечеринку по случаю дня рождения или корпоратива известен каждому. Для женщин это — коктейльное платье до колена или чуть выше него, с рукавами и без них, любой расцветки. В этом виде дресс-кода уже допускаются открытые босоножки, брючные и юбочные костюмы различных фасонов и тонов. Правило высокого каблука остается неизменным.

Мужчинам рекомендуется надевать классический костюм любого темного оттенка. Рубашка — светлая, туфли — классические. От бабочки можно либо отказаться, либо заменить ее на обычный галстук. Пиджак должен быть застегнут по этикету хотя бы на одну пуговицу.

Лучший деловой костюм


«Лучший деловой костюм», или «Business Best» — вид дресс-кода, который встречается в стиле бизнесменов, юристов или банковских работников. Он предусматривает выдержанный однотонный костюм (черный, синий, серый, бежевый), возможна мелкая полоска.

Для женского стиля характерны пиджак и брюки/юбка из одного материала либо платье-футляр с жакетом. Рубашка белая, застегнутая на все пуговицы, туфли сдержанного фасона на невысоком каблуке. Открытые ноги должны быть в колготках. Сочетание вещей из разных костюмов недопустимо.

Кэжуал


Правила кода «Кэжуал» достаточно размыты и зависят от конкретной встречи, на которую вы собираетесь. Так, на обед с коллегами можно пойти в упрощенном и максимально удобном варианте. А для бизнес-встречи желательно подключить в образ ту же белую рубашку.

В женском виде дресс-кода «кэжуал» допускаются топы и блузки под юбки или брюки, платья нестандартного кроя, обувь на невысокой платформе. Мужчины могут позволить себе классические или клубные пиджаки в сочетании с рубашками, майками с принтами и поло. Обувь — макасины или городские кроссовки. Кэжуал предусматривает джинсы и шорты как для женщин, так и для мужчин.

Зная самые популярные виды дресс-кода, вы можете быть во всеоружии перед любым мероприятием. Чтобы приодеться к деловому вечеру или клубной вечеринке без траты времени на поиски, вы можете заглянуть в магазины одежды в Минске каталога TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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Деловые и светские мероприятия часто не обходятся без установленного стиля одежды. Чтобы не прогадать с образом на вечеринке, редакцияTAM.BY предлагает изучить...
 
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