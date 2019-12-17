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Магазин "На Советской" открыли без лишней помпы, в рабочем порядке

18.12.2019 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

После продолжительного ремонта вновь открылся магазин ОАО "Продтовары" на улице Советской в Бресте, который теперь так и называется "На Советской".

Магазин "На Советской" открыли без лишней помпы, в рабочем порядке

Ранее торговая точка называлась "Продтовары 7". Надо вспомнить, что это торговое предприятие отказалось от своей сети общепита и теперь в левой части помещения уже несколько месяцев располагается кафе быстрого питания бренда KFC.

Магазин "На Советской" открыли без лишней помпы, в рабочем порядке

Торговая площадь продуктового магазина в левой его части расширена за счёт помещения в котором ранее находился магазин "Мила", снесена стена.

Магазин "На Советской" открыли без лишней помпы, в рабочем порядке

Также уставлено новое торговое оборудование, холодильники, интерьер помещения стал более современным.

Магазин "На Советской" открыли без лишней помпы, в рабочем порядке

Проходы между рядами с выложенным товаром стали шире, так что покупателям будет удобнее передвигаться по магазину, доступ к товарам стал более удобным.

Магазин "На Советской" открыли без лишней помпы, в рабочем порядке

 
Теги: Брест
 
 
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  После продолжительного ремонта вновь открылся магазин ОАО "Продтовары" на улице Советской в Бресте, который теперь так и называется "На Советской". Ранее...
 
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