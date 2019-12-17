«Он дал на троих детей 100 рублей». Как заставить бывшего мужа платить больше, несмотря на зарплату?

Источник материала: Tut.by

Читательница пишет, что бывший зять, по ее мнению, экономит на детях. Например, в этом месяце на троих он выдал 100 рублей, мотивируя это тем, что больше не заработал. Бабушка и мать детей уже готовы идти в суд, но боятся: вдруг дела в компании мужчины и правда идут так плохо, что официальные алименты будут еще меньше, чем то, что он дает сейчас? Разобраться в ситуации поможет адвокат.

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Фото: unsplash.com

— Зять оставил мою дочку с тремя детьми. Дети маленькие, в школу пошел только старший. Мы с мужем помогаем им, как можем — оба еще работаем. Дочка тоже рвется на работу, но попросили, чтобы досиживала декрет — трое детей, все по очереди, а то и вместе, болеют. Пока от нее больше толку дома.

Муж ее, теперь уже бывший, дает ей на детей в месяц столько, сколько сам решит. Вот сколько не жалко, столько подачкой им кинет. Денег не хватает катастрофически. И я, и муж мой с ним говорили тысячу раз. У него песня одна — ну где же я возьму, что же я есть буду. А мы где возьмем? Ладно мы, дети что есть будут? Судя по всему, это его вообще не интересует.

Дочка с ним говорить давно бросила. Но и в суд она тоже идти не соглашается. Она говорит, что он ипэшник, и кто его знает, как там у него дела в бизнесе. Может, он на самом деле, как должен по закону, половину ей платит от того, сколько получает. А вдруг, если все будет официально, по суду, денег станет еще меньше?

Если честно, я думаю, что дочка просто не хочет унижаться, как ей кажется, перед ним. Но это неправильно. Гордость тут нужно подальше отставить и про детей подумать.

Сама я пока на нее сильно не давлю только по одной причине: я боюсь, что если она пойдет в суд, он назло спрячет все свои прибыли, а то и вообще бизнес свой прикроет.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Но дело в том, что каждый месяц он платит все меньше. В последний раз он дал около 100 рублей на троих детей. Поэтому я думаю, что хуже быть не может, надо идти в суд — и будь что будет. Объясните мне одну вещь: если у него на самом деле в какие-то месяцы доход минимальный будет, рублей 200, например, он что, серьезно будет платить эти 100 рублей на детей, то есть 50%, и всех все устроит?

Поймите, нам не надо много от него. Нам нужно регулярно получать какую-то адекватную сумму, чтобы четко понимать, на какие деньги от него рассчитывать. Сейчас Новый год на носу, нужно купить детям подарки, накрыть на стол, а бывший зять опять даст какую-нибудь ерунду в этом месяце и придется выкручиваться, влезать в долги.

Мой главный вопрос: если все-таки идти в суд, можно ли там договориться на какую-то стандартную среднюю сумму алиментов каждый месяц, чтоб не страдать от колебаний зарплаты папы? И как тогда определить эту сумму, мы же ничего не знаем про его зарплату. Обидеть детей в денежном плане очень не хотелось бы.

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

— Напоминаю: в соответствии с ч.1 ст. 91 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.

Важно: в случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке (ч.2 ст. 91 КоБС Республики Беларусь).

Следует знать: это правило действует и в том случае, если родитель, предоставляет своим детям содержание, но в недостаточном размере.

То есть если в рассматриваемой ситуации отец ущемляет права детей выплатой алиментов в размере ниже установленного законодательством, мать детей вправе обратиться в суд.

На заметку: алименты с родителя на троих несовершеннолетних детей взыскиваются в размере 50 процентов его заработка и (или) иного дохода в месяц (ч.1 ст. 92 КоБС Республики Беларусь).

Так звучит общее правило. Иное может быть предусмотрено соглашением о детях, соглашением об уплате алиментов, а также брачным договором. Но поскольку в письме вы не упоминаете о них, я исхожу из того, что ваша дочь таких документов не подписывала.

Нужно также знать, что законодательством установлен минимальный размер алиментов, взыскиваемых в процентном отношении к заработку.

Обратите особое внимание: размер таких алиментов для трудоспособных родителей не должен быть менее 100 процентов бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (при условии, что детей трое; для одного и двоих детей эта величина установлена в размере 50 и 75 процентов бюджета прожиточного минимума).

Справочно: на период с 01.11.2019 года по 31.01.2020 года бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 231,83 рубля.

По сути это ответ на ваш вопрос о том, каков минимальный размер алиментов, которые могут быть удержаны с вашего бывшего зятя при условии, что суд взыщет с него алименты в процентном отношении к доходу.

Обращаю ваше внимание: брачно-семейным законодательством предусмотрен ряд случаев, когда допускается взыскание алиментов не в процентном отношении к заработку, а в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно.

В частности, это возможно, если у родителя, обязанного уплачивать алименты, нерегулярный доход или он получает его часть в натуре (ст. 94 КоБС Республики Беларусь). Под указанные характеристики наиболее часто подпадает именно доход лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Следовательно, отвечая на поставленный вами вопрос, ваша дочь может взыскать со своего бывшего супруга алименты на детей не в процентном отношении к его заработку, а, например, в твердой денежной сумме, подлежащей выплате ежемесячно.

Мой личный совет: безусловно, определить размер фиксированной суммы алиментов, на которую претендует ваша дочь, не зная размер доходов отца — задача трудновыполнимая. Для того чтобы не ошибиться и взыскать разумную сумму алиментов на детей, рекомендую действовать следующим образом.

Прежде всего оцените, какой суммы на содержание детей в месяц достаточно. Эту сумму вашей дочери нужно указать в своем иске. При этом, безусловно, необходимо учитывать, что сумма алиментов должна быть обоснована, подъемна для отца. Поэтому вашей дочери нужно быть готовой предоставить доказательства в обоснование заявленных требований.

Обращаю ваше внимание, что для получения сведений, доступ к которым у вашей дочери ограничен или отсутствует вовсе, она вправе просить суд оказать ей содействие в вопросе получения доказательств. В частности, она вправе просить суд:

обязать ответчика предоставить сведения о своем доходе, скажем, за последние 12 месяцев; истребовать аналогичные сведения из территориальной инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь, территориального подразделения Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и т. д.; истребовать из банка, в котором обслуживается ответчик, сведения о наличии в банке счетов, открытых на его имя, а также о движении денежных средств по указанным счетам, скажем, также за последние 12 месяцев.

Помните, что в ходе рассмотрения дела у истца есть право уточнить, изменить заявленные требования. То есть если, скажем, выяснится, что доходы ответчика значительно выше/ниже тех, исходя из которых ваша дочь определяла взыскиваемую с него сумму алиментов, ей следует соответственно увеличить/уменьшить взыскиваемую с бывшего супруга сумму.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование позиции, заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.