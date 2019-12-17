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18 декабря многие минчане останутся без тепла

18.12.2019 08:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

18 декабря многие минчане останутся без тепла
Фото из открытых источников

Как сообщили в Минскэнерго, с 8:00 до 18:00 будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление у потребителей по следующим адресам:

  • Ж.д. ул. Ташкентская, 14, 12, 10, 8, 8а, 6к.1, 6к.2, 2, 2а, 4к.1, 4к.2, 4к.3, 2, 2а.
  • Ж.д. ул. Уборевича, 64, 66 к.1, 66 к.2, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 126, 124, 122, 118, 116а, 114, 112, 104, 102.
  • Ж.д. ул. Ауэзова, 4, 4 к.1, 6, 8 к.1, 8 к.3, 8а, 7к1, 9, 10, 11,12, 14.
  • Ж.д. Старобинская, 20
  • Ж.д. ул. Голодеда, 11, 38, 36, 34, 32, 30, 29, 27, 25, 23к.1, 23к.2, 21к.1, 21к.2, 20, 19, 18к2, 18к1, 17к.5, 15, 17к.1, 17к.2, 17к.3, 17к.4, 16, 14, 12, 13, 11к2, 10, 9, 8к1, 8к2, 8к3, 5к4, 5к3, 5Б, 5к2, 5к1, 3, 1.
  • Ж.д. ул. Ауэзова, 7к1, 7к.2, 9, 11.
  • СШ № 143 ул. Ауэзова, 5,
  • СШ № 46 ул. Уборевича, 124а,
  • СШ № 131 по ул. Уборевича, 74,
  • Д/с № 322 ул. Голодеда, 21,
  • Д/с № 175 ул. Голодеда, 24
  • Д/с № 79 ул. Голодеда, 31а
  • Детский дом по ул. Уборевича, 68а,
  • Д/с № 344 по ул. Уборевича, 90,
  • УП «МедФармИнвест» ул. Ташкентская, 6а
  • ДП ул. Голодеда, 13а
  • ТОЦ, ул. Голодеда, 7
  • Магазин по ул. Уборевича, 76а,
  • Магазин Уборевича, 62
  • Торговый центр по ул. Уборевича, 75.
  • ПНС по ул. Ауэзова, 8Б
  • ПНС Уборевича Г.П. № 5
  • Ж.д. Уборевича Г.П. № 1, 3
  • Ж.д. ул. Голодеда 5к4, 5к3, 5Б, 5к2, 38, 36, 34, 32, 30, 20, 18к2, 18к1, 16, 14, 12, 10, 8к1, 8к2, 8к3; Д/с № 175 ул. Голодеда, 24. 

18 декабря многие минчане останутся без тепла
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Будет монтироваться тепловая сеть на объекте «Объект торгового назначения на пересечении ул. Голодеда и ул. Краснослободской».
 
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