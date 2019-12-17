Корпоратив. Как вести себя так, чтобы не потерять работу и репутацию

Источник материала: Tut.by

Как сходить на корпоратив без последствий для карьеры? Редакция LADY.TUT.BY попросила консультанта по этикету Татьяну Гладкую поделится 10 основными правилами, которые помогут сохранить репутацию и работу тем, кто собирается «зажечь» под Новый год с коллегами.

Татьяна Гладкая / Фото: Евгения Налецкая

Об эксперте: Дипломированный специалист по этикету, журналист, телеведущая. Автор и ведущая рубрики «Этикет» на телеканале ОНТ (2014−2018 гг.). Выпускница «Австрийской Высшей школы этикета». Консультант по светскому и деловому этикету. Обучалась у таких специалистов по этикету, как: Ксения Ферзь, Мария Буше, принцесса Таня де Бурбон-Пармская и графиня Мари де Тилли.

— Традиционно выделяют два типа этикета: светский и деловой. В светском этикете отношения и правила строятся между мужчинами и женщинами, старшими и младшими, а в деловом — между руководителями и подчиненными, статусами и рангами. В бизнесе нет (или не должно быть) делений на мужчин и женщин, пол неважен.

Корпоратив же — это мероприятие, где действуют правила как светского, так и делового этикета. Это новогодний праздник, но внутри коллектива, где есть подчиненные и руководители. Конечно, существуют компании, где по каким-то причинам отсутствует иерархия, а корпоративы больше похожи на семейные посиделки. Но эта статья касается компаний с более традиционными и консервативными взглядами на ведение бизнеса.



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Не отказываться

«Идти нельзя пропустить». Запятую в этой фразе нужно поставить после слова «идти». Действительно, корпоратив не стоит игнорировать. Не явиться на праздник без объяснения причин — значит продемонстрировать свое неуважение к правилам и традициям, установленным в коллективе. Поможет ли это в продвижении по карьерной лестнице? Вряд ли. Поэтому на корпоратив лучше прийти. Пропустить его можно лишь по очень уважительной причине. Это могут быть важные и давно запланированные дела, которые весьма трудно перенести или отменить, и проблемы со здоровьем. Поэтому чтобы личные планы не мешались с рабочими, организаторам корпоратива стоит сообщить о дате его проведения заранее, в идеале — за несколько месяцев. Если все же день корпоратива совпал, например, со свадьбой родственника, но хочется попасть на оба мероприятия, можно найти компромисс: уйти с корпоратива после официальной части, например, после вступительного слова директора, сообщив об этом заранее. Уходить раньше — дурной тон.

Не одеваться вызывающе

Выбор наряда зависит от степени формальности мероприятия и от того, насколько консервативны традиции компании и сфера ее деятельности. Чем строже взгляды, тем скромнее наряд. Чем выше должность, тем статуснее костюм или платье. И какими бы демократичными ни были нравы в коллективе, не стоит надевать платье с вырезом до копчика или длиной, которая позволят подумать, что это не платье, а пояс. Во время корпоратива мы остаемся сотрудниками компании, поэтому вульгарность и демонстрация гендерных отличий не сыграет на пользу нашей репутации. На корпоратив одеваемся всегда скромнее, чем на вечеринку к друзьям. Резкое изменение имиджа также не сыграет нам на руку. Если руководитель все время приходил на работу в костюме с галстуком, а на корпоратив явился в образе хиппи, то он надолго останется хиппи в глазах коллектива. Это повлияет на его амплуа, и, вероятно, руководить ему станет несколько сложнее. Одеваться экстравагантно стоит, только если это тематическая вечеринка.



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Не опаздывать

Важно не только в чем, но и когда прийти на корпоратив. И нужно стараться не опоздать к началу, то есть к официальной части. Это может быть небольшой доклад о проделанной за год работе или тост руководителя. Появляться позже босса — дурной тон. Конечно, никто не отменял простительное академическое опоздание в 15 минут, но им, скорее всего, воспользуется руководящее звено. Чтобы избежать неловких ситуаций, связанных с опозданием, вначале можно устроить аперо. Название происходит от слова "аперитив". Это часть праздника, когда люди свободно общаются в коктейльной зоне, пробуют напитки и, возможно, легкие закуски. Длится аперо 30−40 минут, а главная его функция — собрать всех гостей к началу официальной или торжественной части мероприятия. Во время аперо принято общаться и знакомиться. Как правило, аперо проходит в коктейльной зоне, и именно там следует оставлять бокалы и тарелки. Уносить их в банкетный зал — плохая затея.

Не занимать чужие места

Если корпоратив проходит за столом и в компании существует субординация, то помощнику бухгалтера не стоит пытаться занять место рядом с боссом. Это как ни с того ни с сего начать работать в его кабинете. Лучше поинтересоваться у организаторов, где ваше место. А чтобы облегчить задачу гостям, организаторы должны либо составить планер со схемой рассадки, либо разместить карточки с именами за столом. Руководству принято выделять самый почетный стол и самое почетное место за ним. Например, место директора может быть во главе или в центре стола. Его заместитель или почетный гость садятся по правую руку от руководителя, это второе по значимости место за столом. Третье по значимости — по левую руку от руководителя. Далее следуем схеме "право-лево". Иерархия — один из принципов рассадки. Второй принцип разделения — хозяева застолья садятся не рядом друг с другом, а, например, в центре стола напротив друг друга или в торцах стола. Третий принцип рассадки — чередование. Это значит, что за столом дамы чередуются с джентльменами, что вполне оправданно во время корпоратива.



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Вести светскую беседу

Если в деловом этикете мужчина не обязан ухаживать за женщиной, потому что пол в этом случае не важен, то в светской жизни джентльмен вполне может оказывать знаки внимания даме. Но какой конкретно? Ответ прост: той, которая сидит справа от него. Дамы, запомните, ваш кавалер сидит слева от вас. Конечно, речь идет не о романтических ухаживаниях, а лишь о светской беседе. Ее запретные темы — это политика, религия, здоровье, деньги, происшествия. Говорить ли о работе? Наверное, на корпоративе сложно не затронуть эту тему, но углубляться не стоит. А вот универсальные сферы для светской беседы и хорошего настроения — это искусство, спорт, увлечения, путешествия и погода. Если собеседник вам хорошо знаком, то наверняка найдутся и более личные темы. Но сплетничать или оскорблять кого-то за глаза — весьма дурной тон.

Правильно танцевать

Кстати, именно мужчина, который сидит слева от вас, имеет право на первый танец. Подсказка для джентльменов: приглашайте на первый танец даму, которая за столом сидит справа от вас. Если рассадка неидеальна, то пригласите даму, которая сидит ближе к вам. Корпоратив не место для демонстрации предпочтений романтического толка. По этой же причине не стоит танцевать с одним партнером весь вечер. Пригашайте на танец разных коллег, желательно своего круга. Нужно следить за проявлением эмоций на танцполе: не распускать руки и не превращаться в братьев наших меньших.



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Не злоупотреблять алкоголем

Чтобы сохранить лицо и репутацию, старайтесь не увлекаться алкоголем. Сохранить трезвость ума можно, если пить очень мало или не пить вовсе. Кстати, по правилам этикета невежливо рассказывать всем, что вы не пьете по такой-то причине (за рулем, болеете и т. д.). Невежливо накрывать рукой бокал, отодвигать или переворачивать его. Но с другой стороны, и отказываться от приветственного бокала шампанского или вина не стоит. Однако выпивать его содержимое совершенно не обязательно. Например, если кто-то произносит тост, можно поднять бокал, чокнуться с соседями и поставить бокал на стол. И никто не должен спрашивать у того, кто не пьет, почему он этого не делает. Заставлять кого-то выпить — верх невежества.

Кстати, чокаться принято лишь с бокалом шампанского в руках. Но на строгих формальных и протокольных застольях этого лучше избегать.

Не пользоваться ситуацией

Горячие танцы и горячительные напитки, конечно, делают атмосферу корпоратива расслабленной и даже развязной. Не пытайтесь использовать ситуацию в своих целях. Не стоит просить у веселого начальника повышения зарплаты или новый проект. Наутро об этом либо забудут, либо посмотрят по-другому — как на непрофессиональные методы воздействия. А чем менее чистоплотными они кажутся, тем меньше у человека шансов продвинуться по карьерной лестнице или вообще удержаться на ней. Это касается и руководства. Даже в самой демократической и развязной обстановке не нужно забывать, что лишнее внимание к подчиненным противоположного пола — это пятно на репутации.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: unsplash.com

Не выкладывать селфи

Этикет настоятельно не рекомендует размещать в соцсетях фото других людей без их согласия. Во время корпоратива это правило соблюдать просто необходимо. Потому как во время застолья люди часто теряют товарный вид и наутро с ужасом открывают свою ленту в надежде, что ничего такого они там не опубликовали. Но если человек сам выложил фото «не первой свежести», это его право. А вот выкладывать фото разгоряченных коллег — этикетное преступление. Поэтому сначала спросите разрешения на публикацию. И даже если его получите, задумайтесь как вы посмотрите на это фото с утра. Возможно, стоить повременить?

Не шантажировать

Если вы стали свидетелем чьего-то фиаско на корпоративе, сделайте вид, что ничего не произошло. С каждым может случиться. Конечно, если речь не идет о чем то, что подпадает под статьи различных кодексов.