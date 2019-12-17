Дружит с Энистон, ссорится с Джоли и готовится к тому, что дочь сменит пол. Чем живет Брэд Питт

Источник материала: Tut.by

Карьера Брэда Питта по-прежнему на пике: в этом году вышло два кассовых и высоко оцененных критиками фильма с его участием. А вот с личной жизнью у голливудского красавчика не ладится. О том, что сейчас происходит в жизни Питта, выясняем в день рождения актера: сегодня ему стукнуло 56.

Не может провести Рождество с детьми

С того момента, как Анджелина Джоли и Брэд Питт официально расстались, прошло уже три года. Однако бывшие супруги до сих пор не могут поделить детей. Джоли, как пишут зарубежные СМИ, постоянно ставит палки в колеса: то говорит одному из сыновей, что Брэд не хотел его усыновлять (и тем самым отворачивает парня от отца), то запрещает Питту проводить время с детьми. Актера такое поведение экс-жены в буквальном смысле доводит до отчаяния: и родных, и приемных детей он искренне любит.

«Во всем, что я делаю, я узнаю своего отца. Он сам вырос в крайней бедности и сделал все возможное, чтобы жизнь детей была лучше, чем его собственная. И я, следуя его примеру, стараюсь сделать то же для моих детей! Теперь вместо того, чтобы стараться внедрить в их головы мой собственный опыт, я научился их слушать, задавать вопросы, пытаться понять», — не так давно откровенничал Питт.



Фото: pinterest.com

В этом году Анджелина превзошла сама себя: она не просто отказала Брэду во встрече с детьми. Сначала актриса пообещала им встречу на Рождество, после чего пошла на попятную. Эта ситуация огорчила не только Питта, но и его мать. Возмущенная Джейн Питт публично пообещала поквитаться с бывшей невесткой.

«Мало того что Анджелина беспощадно оклеветала нашего сына, она еще и настраивает детей против их отца. Я не могу на нее воздействовать юридически, но мне бы хотелось переговорить с ней с глазу на глаз. Мне много чего хочется ей сказать, и она знает, что разговор будет неприятным», — заявила она.

Избегает слухов и женщин

Недавно Брэд Питт дал большое интервью газете New York Times. И рассказал о том, что вообще-то газеты он не читает.