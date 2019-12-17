Ганцевичский РОЧС в ходе мониторинга выявил десятки нарушений

Мониторинги проведены на следующих объектах:
- РУП «Белоруснефть – Брестоблнефтьпродукт», АЗС №33 г. Ганцевичи (руководитель – Ляхов А.А.);
- Лицензиат ГП «Белоруснефть – Промсервис» на объекте РУП «Белоруснефть – Брестоблнефтьпродукт» (руководитель – Ляхов А.А.);
- КФХ «Синяя Птица» (руководитель – Рубан Е.Н.);
- РУП «Фармация» (руководитель – Игнатенко В.С.);
- ООО «Супермайк» (руководитель – Набешко И.И.);
- ООО «Вуд Плейс» (руководитель – Захарченя И.Ф.);
- ЧПУП «ЛесстройСерж» (руководитель – Василевич С.И.);
- ГУ «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения» (руководитель – Джафарова О.В.);
- лицензиат Ганцевичское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь на объекте ООО «Супермайк» (руководитель – Курилик В.А.);
- ИП «Дмитрович А.П.» (руководитель – Дмитрович А.П.);
- ГУО «Чудинская средняя школа» (руководитель – Сергиеня В.Н.);
- ГУО «Будчанская ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Савеня Е.Н.);
- ГУО «Денисковичская ясли-сад-средняя школа» (рукаводитель – Бертош Н.И.).
- ГУО «Круговичская ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Занько А.А.);
- ГУО «Мальковичская средняя школа» (руководитель – Литвинович А.П.);
- ГУО «Люсинский ясли-сад-средняя школа имени Якуба Колоса» (руководитель – Зелёнко В.В.)
- ГУО «Ганцевичская средняя школа имени Героя Советского Союза имени Антона Петровича Бринского» (руководитель – Короленко О.Л.);
- ГУО «Любашевская ясли-сад-начальная школа» (руководитель – Рылко С.И.);
- ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи» (руководитель – Снытко Н.А.);
- ГУО «Огаревичская средняя школа» (руководитель – Трояновская Т.А.);
- ГУО «Куковска средняя школа» (руководитель – Литвинович А.Т.);
- ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель – Перещук С.Н.);
- ГУО «Раздяловичская средняя школа» (руководитель – Рабцевич М.В.);
- ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» (руководитель – Шийч И.В.);
- ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» (руководитель – Казак А.В.);
- ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);
- ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» (руководитель – Барановская И.В.);
- ЧТУП «АстроиМгрупп» (руководитель – Лойко А.Э.);
- ОАО «Хотыничи» (руеководитель – Сергиеня М.Г.);
- Центр бансковских услуг №136 в г. Ганцевичи региональной дирекции по Брестской области ОАО «Белагропромбанк».
В ходе мониторинга на объектах КФХ «Синяя Птица» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности разработана не в соответствии с действующим ТНПА;
- не проведены противопожарные инструктажи с работниками;
- не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума;
- в отдельных помещениях электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;
- пролитые горючие жидкости не убраны с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств;
- не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности;
- допускается размещение имущества препятствующие безопасной эвакуации;
- в отдельных помещениях имеющиеся огнетушители неисправны;
- отдельные здания не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения;
- в отдельных помещения отсутствуют первичные средства пожаротушения.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Чудинская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка эвакуационной двери;
- не обеспечено использование подвального помещения, помещения электрощитовой, помещения кочегарки в соответствии с эксплуатационной документацией;
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Будчанская ясли-сад-средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- количество членов добровольно-пожарной дружины не соответствует требуемому;
- не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Денисковичский ясли-сад-средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Круговичская ясли-сад-средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечено использование помещений вентиляторной и электрощитовой в соответствии с эксплуатационной документацией;
- допускается складирование горючих материалов под лестничной клеткой;
- не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Мальковичская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка эвакуационной двери;
- не обеспечено использование подвального помещения в соответствии с эксплуатационной документацией;
- не обеспечена эксплуатация электрооборудования (светильники) в подвальном помещении в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны);
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Люсинский детский-сад-средняя школа имени Якуба Колоса» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Ганцевичская средняя школа имени Героя Советского Союза имени Антона Петровича Бринского» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка эвакуационной двери главного входа;
- допускается размещение имущества препятствующего безопасной эвакуации людей при пожаре;
- в отдельных помещениях цокольного этажа не обеспечена эксплуатация электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией;
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Любашевская ясли-сад-начальная школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Куковская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Раздяловичская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Огаревичская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков эвакуационных дверей;
- не обеспечено использование электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией;
- допускается загромождение путей эвакуации;
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Хотыничская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков эвакуационных дверей;
- допускается загромождение путей эвакуации;
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечена эксплуатация электрооборудования е в соответствии с эксплуатационной документацией;
- не обеспечено использование помещения теплоузла в здании мастерских в соответствии с эксплуатационной документацией;
- не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ОАО «Хотыничи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума;
- электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;
- не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, из здания проходной МТП аг. Хотыничи, ремонтных мастерских МТП аг. Хотыничи;
- имеющийся план эвакуации в административном здании аг. Хотыничи не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- отсутствует план эвакуации в здании проходной МТП аг. Хотыничи;
- отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности в административном здании аг. Хотыничи;
- в отдельных зданиях ОАО «Хотыничи» имеющиеся первичные средства пожаротушения неисправны;
- отдельные здания ОАО «Хотныичи» не доукомплектованы требуем количеством первичных средств пожаротушения.
В ходе мониторинга на объекте Центр бансковских услуг №136 в г. Ганцевичи региональной дирекции по Брестской области ОАО «Белагропромбанк» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка эвакуационной двери главного входа.
В ходе мониторинга на объектах РУП «Фармация» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
В Ганцевичская ЦРА №83:
- имеющиеся планы эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность, по программам пожарно-технического минимума;
- замки на наружных эвакуационных дверях не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
- допускается хранение сгораемых материалов под маршем эвакуационной лестничной клетки.
В аптеке № 40:
- не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность, по программам пожарно-технического минимума;
- не проводятся противопожарные инструктажи с каждым работником;
- на путях эвакуации размещено имущество препятствующее безопасной эвакуации людей при пожаре;
- помещение аптеки не доукомплектовано огнетушителями.
В аптеке № 175:
- отсутствует общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности;
- не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность, по программам пожарно-технического минимума;
- не проводятся противопожарные инструктажи с каждым работником.
В аптеке № 159:
- общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность, по программам пожарно-технического минимума;
- имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям дейстующего ТНПА;
- на путях эвакуации размещено имущество препятствующее безопасной эвакуации людей при пожаре;
- замок на наружной эвакуационной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.
В аптеке №131 д. Денисковичи:
- не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума;
- замок на наружной эвакуационной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;
- помещение аптеки не доукомплектовано огнетушителями.
В аптеке № 115 д. Хотыничи:
- не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума;
- имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям дейстующего ТНПА;
- на путях эвакуации размещено имущество препятствующее безопасной эвакуации людей при пожаре;
- здание аптеки не доукомплектовано огнетушителями;
- не обеспечена исправность и работоспособность средств противопожарной защиты.
В ходе мониторинга на объекте ООО «Супермайк» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- не проведена подготовка работников, ответственных за пожарную безопасность, членов добровольно-пожарной дружины по программам пожарно-технического минимума;
- замок на наружной эвакуационной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;
- на объекте отсутствует инструкция о действиях дежурного персонала в случае получения сигналов от приемно-контрольной аппаратуры, перечень помещений, защищаемых СПС;
- допускается размещение в коридоре имущества, препятствующего безопасной эвакуации;
- допускается эксплуатация электрооборудования не в соответствии с эксплуатационной документацией;
- отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;
- имеющийся огнетушитель ОП-9 неисправен;
- допускается эксплуатация цокольного помещения, помещения компрессорной не в соответствии с эксплуатационной документации;
- допускается курение вне специально отведенных местах;
- работники предприятия плохо знают порядок действий в случае возникновения пожара, применения огнетушителей;
- помещение компрессорной не укомплектовано огнетушителем;
- количество членов добровольно-пожарной дружины не соответствует требуемому.
В ходе мониторинга на объекте ГУ «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- не проведён противопожарный инструктаж с работниками;
- не организована подготовка работников по ПТМ;
- имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- замок на наружной эвакуационной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;
- имеющиеся огнетушители неисправны;
- помещение теплоузла и электрощитовой используется не в соответствии с эксплуатационной документацией;
- допускается размещение имущества на путях эвакуации препятствующего безопасной эвакуации людей при пожаре.
В ходе мониторинга на объектах ЧПУП «ЛесстройСерж» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- не проведён противопожарный инструктаж с работниками;
- не организована подготовка работников по ПТМ;
В Магазине «Эвелин»:
- имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- не обеспечена минимальная ширина проходов в торговых залах;
- здание не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения;
- допускается размещение имущества на путях эвакуации препятствующего безопасной эвакуации людей при пожаре.
В пилораме:
- не произведена очистка в производственном цехе от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования;
- не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;
- отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;
- электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;
- здание не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения.
В ходе мониторинга на объектах ООО «Вуд Плейс» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- не организована подготовка работников по ПТМ;
- не произведена очистка в производственном цехе от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования;
- не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;
- отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;
- отсутствует план эвакуации;
- отсутствует опознавательный знак пожарного гидранта;
- не проведена проверка пожарного гидранта с составлением акта;
- не обеспечено использование электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией;
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей в зданиях предприятия;
- здание не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения.
В ходе мониторинга на объектах ГЛХУ «Ганцевичский Лесхоз» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей;
- не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;
- здания не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения.
- имеющиеся планы эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением актов проверки в Лесничество по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 74;
- допускается размещение имущества на путях эвакуации препятствующего безопасной эвакуации людей при пожаре в Круговичском и Люсинском лесничествах;
- дымоход отопительного котла имеет сквозные трещины в Чудинском и Раздяловичском лесничествах;
- автономный пожарный извещатель неисправен в административном здании Чудинского лесничества.
В ходе мониторинга на объектах ЧТУП «АстроиМгрупп» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- не организована подготовка работников по ПТМ;
- не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;
- отсутствует план эвакуации;
- здание не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения;
- с работниками не проведены противопожарные инструктажи.
В ходе мониторинга на объектах ИП «Дмитрович А.П.» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
- общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
- не организована подготовка работников по ПТМ;
В торговом павильоне «Ника»:
- имеющийся огнетушитель неисправен;
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей;
- не обеспечено использование электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией;
В торговом павильоне «Минутка»:
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей;
- не обеспечено использование электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией.
Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам проведённых мониторингов, направлены рекомендации по их устранению.
В ходе мониторинга РУП «Белоруснефть – Брестоблнефтьпродукт», АЗС №33 г. Ганцевичи; лицензиата ГП «Белоруснефть – Промсервис» на объекте РУП «Белоруснефть – Брестоблнефтьпродукт», лицензиат Ганцевичское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь на объекте ООО «Супермайк» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.
В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведен повторный мониторинг ТПЧУП «Торговый дом Венеция» (руководитель Пищ Н.А.) по результатам которого не устранено следующее нарушение:
- не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС)) – в магазинах «Колосок» и «Виктория»;
- не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях наружных эвакуационных выходов в магазине «Колосок».
В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведены повторные мониторинги на следующих объектах по результатам которых предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме:
- Лицензиат УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» на объектах ГУК «Ганцевичская районная клубная система», ГУК «Ганцевичская районная библиотечная система (руководитель — Копытник Н.Н.);
- ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);
- ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» (руководитель – Казак А.В.);
- Огаревичский сельский исполнительный комитет (руководитель – Бобко О.И.);
- ГУО «Куковская средняя школа» (руководитель – Литвинович А.Т.);
- ГУК «Ганцевичская районная клубная система» (руководитель – Быкович О.В.);
- ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» (руководитель – Барановская И.В.);
- ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель – Перещук С.Н.);
- ГУО «Люсинский детский-сад-средняя школа» (руководитель – Зелёнко В.В.);
- ГУО «Мальковичская средняя школа» (руководитель – Литвинович А.П.);
- УО «Ганцевичский профессиональный лицей селькохозяйственного производства» (руководитель – Трояновский А.И.);
- ГУО «Ганцевичская средняя щкола имени Героя Советского Союза Антона Петровича Бринского» (руководитель – Короленко О.Л.);
- Любашевский сельский исполнительный комитет (руководитель – Муха С.Н.);
- Начский сельский исполнительный комитет (руководитель – Мышковец Л.Д.);
- Локтышевский фельдшерско-акушерский пункт (руководитель – Сошко В.В.);
- ГУО «Будчаский ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Савеня Е.Н.);
- ГУО «Чудинская средняя школа» (руководитель – Сергиеня В.Н.);
- Филиал ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» туристическая база «Островок» (руководитель – Коволевский А.В.);
- ЧПУП «Каменный двор» (руководитель – Дубинич А.Б.);
- УК «Ганцевичский районный краеведческий музей» (руководитель – Кулеш Н.В.);
- ГУК «Ганцевичский районный дом ремёсел» (руководитель – Занько А.В.);
- Религиозное обсщество каталического вероисповедания г. Ганцевичи (рукаводитель – Сломон Ян Игнат);
- ЧПУП «Нокорим» (руководитель – Рабцевич Е.М.);
- УЗ «Ганцевичская ЦРБ» (руководитель – Сошко В.В.).