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Ганцевичский РОЧС в ходе мониторинга выявил десятки нарушений

18.12.2019 08:26 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Мониторинги проведены на следующих объектах:

  • РУП «Белоруснефть – Брестоблнефтьпродукт», АЗС №33 г. Ганцевичи (руководитель – Ляхов А.А.);
  • Лицензиат ГП «Белоруснефть – Промсервис» на объекте РУП «Белоруснефть – Брестоблнефтьпродукт» (руководитель – Ляхов А.А.);
  • КФХ «Синяя Птица» (руководитель – Рубан Е.Н.);
  • РУП «Фармация» (руководитель – Игнатенко В.С.);
  • ООО «Супермайк» (руководитель – Набешко И.И.);
  • ООО «Вуд Плейс» (руководитель – Захарченя И.Ф.);
  • ЧПУП «ЛесстройСерж» (руководитель – Василевич С.И.);
  • ГУ «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения» (руководитель – Джафарова О.В.);
  • лицензиат Ганцевичское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь на объекте ООО «Супермайк» (руководитель – Курилик В.А.);
  • ИП «Дмитрович А.П.» (руководитель – Дмитрович А.П.);
  • ГУО «Чудинская средняя школа» (руководитель – Сергиеня В.Н.);
  • ГУО «Будчанская ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Савеня Е.Н.);
  • ГУО «Денисковичская ясли-сад-средняя школа» (рукаводитель – Бертош Н.И.).
  • ГУО «Круговичская ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Занько А.А.);
  • ГУО «Мальковичская средняя школа» (руководитель – Литвинович А.П.);
  • ГУО «Люсинский ясли-сад-средняя школа имени Якуба Колоса» (руководитель – Зелёнко В.В.)
  • ГУО «Ганцевичская средняя школа имени Героя Советского Союза имени Антона Петровича Бринского» (руководитель – Короленко О.Л.);
  • ГУО «Любашевская ясли-сад-начальная школа» (руководитель – Рылко С.И.);
  • ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи» (руководитель – Снытко Н.А.);
  • ГУО «Огаревичская средняя школа» (руководитель – Трояновская Т.А.);
  • ГУО «Куковска средняя школа» (руководитель – Литвинович А.Т.);
  • ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель – Перещук С.Н.);
  • ГУО «Раздяловичская средняя школа» (руководитель – Рабцевич М.В.);
  • ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» (руководитель – Шийч И.В.);
  • ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» (руководитель – Казак А.В.);
  • ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);
  • ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» (руководитель – Барановская И.В.);
  • ЧТУП «АстроиМгрупп» (руководитель – Лойко А.Э.);
  • ОАО «Хотыничи» (руеководитель – Сергиеня М.Г.);
  • Центр бансковских услуг №136 в г. Ганцевичи региональной дирекции по Брестской области ОАО «Белагропромбанк».

В ходе мониторинга на объектах КФХ «Синяя Птица» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности разработана не в соответствии с действующим ТНПА;
  • не проведены противопожарные инструктажи с работниками;
  • не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума;
  • в отдельных помещениях электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;
  • пролитые горючие жидкости не убраны с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств;
  • не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности;
  • допускается размещение имущества препятствующие безопасной эвакуации;
  • в отдельных помещениях имеющиеся огнетушители неисправны;
  • отдельные здания не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения;
  • в отдельных помещения отсутствуют первичные средства пожаротушения.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Чудинская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка эвакуационной двери;
  • не обеспечено использование подвального помещения, помещения электрощитовой, помещения кочегарки в соответствии с эксплуатационной документацией;
  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Будчанская ясли-сад-средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • количество членов добровольно-пожарной дружины не соответствует требуемому;
  • не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);
  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Денисковичский ясли-сад-средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);
  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Круговичская ясли-сад-средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечено использование помещений вентиляторной и электрощитовой в соответствии с эксплуатационной документацией;
  • допускается складирование горючих материалов под лестничной клеткой;
  • не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);
  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Мальковичская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка эвакуационной двери;
  • не обеспечено использование подвального помещения в соответствии с эксплуатационной документацией;
  • не обеспечена эксплуатация электрооборудования (светильники) в подвальном помещении в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны);
  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Люсинский детский-сад-средняя школа имени Якуба Колоса» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);
  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Ганцевичская средняя школа имени Героя Советского Союза имени Антона Петровича Бринского» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка эвакуационной двери главного входа;
  • допускается размещение имущества препятствующего безопасной эвакуации людей при пожаре;
  • в отдельных помещениях цокольного этажа не обеспечена эксплуатация электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией;
  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Любашевская ясли-сад-начальная школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);
  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Куковская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Раздяловичская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Огаревичская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков эвакуационных дверей;
  • не обеспечено использование электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией;
  • допускается загромождение путей эвакуации;
  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Хотыничская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков эвакуационных дверей;
  • допускается загромождение путей эвакуации;
  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена эксплуатация электрооборудования е в соответствии с эксплуатационной документацией;
  • не обеспечено использование помещения теплоузла в здании мастерских в соответствии с эксплуатационной документацией;
  • не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ОАО «Хотыничи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума;
  • электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;
  • не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, из здания проходной МТП аг. Хотыничи, ремонтных мастерских МТП аг. Хотыничи;
  • имеющийся план эвакуации в административном здании аг. Хотыничи не соответствует требованиям действующего ТНПА;
  • отсутствует план эвакуации в здании проходной МТП аг. Хотыничи;
  • отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности в административном здании аг. Хотыничи;
  • в отдельных зданиях ОАО «Хотыничи» имеющиеся первичные средства пожаротушения неисправны;
  • отдельные здания ОАО «Хотныичи» не доукомплектованы требуем количеством первичных средств пожаротушения.

В ходе мониторинга на объекте Центр бансковских услуг №136 в г. Ганцевичи региональной дирекции по Брестской области ОАО «Белагропромбанк» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка эвакуационной двери главного входа.

В ходе мониторинга на объектах РУП «Фармация» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

В Ганцевичская ЦРА №83:

  • имеющиеся планы эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;
  • общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
  • не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность, по программам пожарно-технического минимума;
  • замки на наружных эвакуационных дверях не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
  • допускается хранение сгораемых материалов под маршем эвакуационной лестничной клетки.

В аптеке № 40:

  • не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность, по программам пожарно-технического минимума;
  • не проводятся противопожарные инструктажи с каждым работником;
  • на путях эвакуации размещено имущество препятствующее безопасной эвакуации людей при пожаре;
  • помещение аптеки не доукомплектовано огнетушителями.

В аптеке № 175:

  • отсутствует общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности;
  • не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность, по программам пожарно-технического минимума;
  • не проводятся противопожарные инструктажи с каждым работником.

В аптеке № 159:

  • общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
  • не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность, по программам пожарно-технического минимума;
  • имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям дейстующего ТНПА;
  • на путях эвакуации размещено имущество препятствующее безопасной эвакуации людей при пожаре;
  • замок на наружной эвакуационной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.

В аптеке №131 д. Денисковичи:

  • не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума;
  • замок на наружной эвакуационной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;
  • помещение аптеки не доукомплектовано огнетушителями.

В аптеке № 115 д. Хотыничи:

  • не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума;
  • имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям дейстующего ТНПА;
  • на путях эвакуации размещено имущество препятствующее безопасной эвакуации людей при пожаре;
  • здание аптеки не доукомплектовано огнетушителями;
  • не обеспечена исправность и работоспособность средств противопожарной защиты.

В ходе мониторинга на объекте ООО «Супермайк» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;
  • общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
  • не проведена подготовка работников, ответственных за пожарную безопасность, членов добровольно-пожарной дружины по программам пожарно-технического минимума;
  • замок на наружной эвакуационной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;
  • на объекте отсутствует инструкция о действиях дежурного персонала в случае получения сигналов от приемно-контрольной аппаратуры, перечень помещений, защищаемых СПС;
  • допускается размещение в коридоре имущества, препятствующего безопасной эвакуации;
  • допускается эксплуатация электрооборудования не в соответствии с эксплуатационной документацией;
  • отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;
  • имеющийся огнетушитель ОП-9 неисправен;
  • допускается эксплуатация цокольного помещения, помещения компрессорной не в соответствии с эксплуатационной документации;
  • допускается курение вне специально отведенных местах;
  • работники предприятия плохо знают порядок действий в случае возникновения пожара, применения огнетушителей;
  • помещение компрессорной не укомплектовано огнетушителем;
  • количество членов добровольно-пожарной дружины не соответствует требуемому.

В ходе мониторинга на объекте ГУ «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
  • не проведён противопожарный инструктаж с работниками;
  • не организована подготовка работников по ПТМ;
  • имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;
  • замок на наружной эвакуационной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;
  • имеющиеся огнетушители неисправны;
  • помещение теплоузла и электрощитовой используется не в соответствии с эксплуатационной документацией;
  • допускается размещение имущества на путях эвакуации препятствующего безопасной эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ЧПУП «ЛесстройСерж» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
  • не проведён противопожарный инструктаж с работниками;
  • не организована подготовка работников по ПТМ;

В Магазине «Эвелин»:

  • имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;
  • не обеспечена минимальная ширина проходов в торговых залах;
  • здание не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения;
  • допускается размещение имущества на путях эвакуации препятствующего безопасной эвакуации людей при пожаре.

В пилораме:

  • не произведена очистка в производственном цехе от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования;
  • не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;
  • отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;
  • электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;
  • здание не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения.

В ходе мониторинга на объектах ООО «Вуд Плейс» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
  • не организована подготовка работников по ПТМ;
  • не произведена очистка в производственном цехе от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования;
  • не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;
  • отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;
  • отсутствует план эвакуации;
  • отсутствует опознавательный знак пожарного гидранта;
  • не проведена проверка пожарного гидранта с составлением акта;
  • не обеспечено использование электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией;
  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей в зданиях предприятия;
  • здание не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения.

В ходе мониторинга на объектах ГЛХУ «Ганцевичский Лесхоз» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей;
  • не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;
  • здания не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения.
  • имеющиеся планы эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;
  • не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением актов проверки в Лесничество по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 74;
  • допускается размещение имущества на путях эвакуации препятствующего безопасной эвакуации людей при пожаре в Круговичском и Люсинском лесничествах;
  • дымоход отопительного котла имеет сквозные трещины в Чудинском и Раздяловичском лесничествах;
  • автономный пожарный извещатель неисправен в административном здании Чудинского лесничества.

В ходе мониторинга на объектах ЧТУП «АстроиМгрупп» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
  • не организована подготовка работников по ПТМ;
  • не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;
  • отсутствует план эвакуации;
  • здание не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения;
  • с работниками не проведены противопожарные инструктажи.

В ходе мониторинга на объектах ИП «Дмитрович А.П.» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;
  • не организована подготовка работников по ПТМ;

В торговом павильоне «Ника»:

  • имеющийся огнетушитель неисправен;
  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей;
  • не обеспечено использование электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией;

В торговом павильоне «Минутка»:

  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей;
  • не обеспечено использование электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией.

Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам проведённых мониторингов, направлены рекомендации по их устранению.

В ходе мониторинга РУП «Белоруснефть – Брестоблнефтьпродукт», АЗС №33 г. Ганцевичи; лицензиата ГП «Белоруснефть – Промсервис» на объекте РУП «Белоруснефть – Брестоблнефтьпродукт», лицензиат Ганцевичское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь на объекте ООО «Супермайк» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведен повторный мониторинг ТПЧУП «Торговый дом Венеция» (руководитель Пищ Н.А.) по результатам которого не устранено следующее нарушение:

  • не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС)) – в магазинах «Колосок» и «Виктория»;
  • не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях наружных эвакуационных выходов в магазине «Колосок».

В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведены повторные мониторинги на следующих объектах по результатам которых предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме:

  • Лицензиат УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» на объектах ГУК «Ганцевичская районная клубная система», ГУК «Ганцевичская районная библиотечная система (руководитель — Копытник Н.Н.);
  • ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);
  • ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» (руководитель – Казак А.В.);
  • Огаревичский сельский исполнительный комитет (руководитель – Бобко О.И.);
  • ГУО «Куковская средняя школа» (руководитель – Литвинович А.Т.);
  • ГУК «Ганцевичская районная клубная система» (руководитель – Быкович О.В.);
  • ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» (руководитель – Барановская И.В.);
  • ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель – Перещук С.Н.);
  • ГУО «Люсинский детский-сад-средняя школа» (руководитель – Зелёнко В.В.);
  • ГУО «Мальковичская средняя школа» (руководитель – Литвинович А.П.);
  • УО «Ганцевичский профессиональный лицей селькохозяйственного производства» (руководитель – Трояновский А.И.);
  • ГУО «Ганцевичская средняя щкола имени Героя Советского Союза Антона Петровича Бринского» (руководитель – Короленко О.Л.);
  • Любашевский сельский исполнительный комитет (руководитель – Муха С.Н.);
  • Начский сельский исполнительный комитет (руководитель – Мышковец Л.Д.);
  • Локтышевский фельдшерско-акушерский пункт (руководитель – Сошко В.В.);
  • ГУО «Будчаский ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Савеня Е.Н.);
  • ГУО «Чудинская средняя школа» (руководитель – Сергиеня В.Н.);
  • Филиал ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» туристическая база «Островок» (руководитель – Коволевский А.В.);
  • ЧПУП «Каменный двор» (руководитель – Дубинич А.Б.);
  • УК «Ганцевичский районный краеведческий музей» (руководитель – Кулеш Н.В.);
  • ГУК «Ганцевичский районный дом ремёсел» (руководитель – Занько А.В.);
  • Религиозное обсщество каталического вероисповедания г. Ганцевичи (рукаводитель – Сломон Ян Игнат);
  • ЧПУП «Нокорим» (руководитель – Рабцевич Е.М.);
  • УЗ «Ганцевичская ЦРБ» (руководитель – Сошко В.В.).
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Мониторинги проведены на следующих объектах: РУП «Белоруснефть – Брестоблнефтьпродукт», АЗС №33 г. Ганцевичи (руководитель – Ляхов А.А.); Лицензиат ГП...
 
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