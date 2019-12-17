Ганцевичский РОЧС в ходе мониторинга выявил десятки нарушений

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Мониторинги проведены на следующих объектах:

РУП «Белоруснефть – Брестоблнефтьпродукт», АЗС №33 г. Ганцевичи (руководитель – Ляхов А.А.);

Лицензиат ГП «Белоруснефть – Промсервис» на объекте РУП «Белоруснефть – Брестоблнефтьпродукт» (руководитель – Ляхов А.А.);

КФХ «Синяя Птица» (руководитель – Рубан Е.Н.);

РУП «Фармация» (руководитель – Игнатенко В.С.);

ООО «Супермайк» (руководитель – Набешко И.И.);

ООО «Вуд Плейс» (руководитель – Захарченя И.Ф.);

ЧПУП «ЛесстройСерж» (руководитель – Василевич С.И.);

ГУ «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения» (руководитель – Джафарова О.В.);

лицензиат Ганцевичское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь на объекте ООО «Супермайк» (руководитель – Курилик В.А.);

ИП «Дмитрович А.П.» (руководитель – Дмитрович А.П.);

ГУО «Чудинская средняя школа» (руководитель – Сергиеня В.Н.);

ГУО «Будчанская ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Савеня Е.Н.);

ГУО «Денисковичская ясли-сад-средняя школа» (рукаводитель – Бертош Н.И.).

ГУО «Круговичская ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Занько А.А.);

ГУО «Мальковичская средняя школа» (руководитель – Литвинович А.П.);

ГУО «Люсинский ясли-сад-средняя школа имени Якуба Колоса» (руководитель – Зелёнко В.В.)

ГУО «Ганцевичская средняя школа имени Героя Советского Союза имени Антона Петровича Бринского» (руководитель – Короленко О.Л.);

ГУО «Любашевская ясли-сад-начальная школа» (руководитель – Рылко С.И.);

ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи» (руководитель – Снытко Н.А.);

ГУО «Огаревичская средняя школа» (руководитель – Трояновская Т.А.);

ГУО «Куковска средняя школа» (руководитель – Литвинович А.Т.);

ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель – Перещук С.Н.);

ГУО «Раздяловичская средняя школа» (руководитель – Рабцевич М.В.);

ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» (руководитель – Шийч И.В.);

ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» (руководитель – Казак А.В.);

ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);

ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» (руководитель – Барановская И.В.);

ЧТУП «АстроиМгрупп» (руководитель – Лойко А.Э.);

ОАО «Хотыничи» (руеководитель – Сергиеня М.Г.);

Центр бансковских услуг №136 в г. Ганцевичи региональной дирекции по Брестской области ОАО «Белагропромбанк».

В ходе мониторинга на объектах КФХ «Синяя Птица» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности разработана не в соответствии с действующим ТНПА;

не проведены противопожарные инструктажи с работниками;

не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума;

в отдельных помещениях электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;

пролитые горючие жидкости не убраны с помощью сорбирующих материалов или других пожаробезопасных средств;

не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности;

допускается размещение имущества препятствующие безопасной эвакуации;

в отдельных помещениях имеющиеся огнетушители неисправны;

отдельные здания не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения;

в отдельных помещения отсутствуют первичные средства пожаротушения.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Чудинская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка эвакуационной двери;

не обеспечено использование подвального помещения, помещения электрощитовой, помещения кочегарки в соответствии с эксплуатационной документацией;

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Будчанская ясли-сад-средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

количество членов добровольно-пожарной дружины не соответствует требуемому;

не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Денисковичский ясли-сад-средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Круговичская ясли-сад-средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечено использование помещений вентиляторной и электрощитовой в соответствии с эксплуатационной документацией;

допускается складирование горючих материалов под лестничной клеткой;

не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Мальковичская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка эвакуационной двери;

не обеспечено использование подвального помещения в соответствии с эксплуатационной документацией;

не обеспечена эксплуатация электрооборудования (светильники) в подвальном помещении в соответствии с эксплуатационной документацией (отсутствуют защитные плафоны);

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Люсинский детский-сад-средняя школа имени Якуба Колоса» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Ганцевичская средняя школа имени Героя Советского Союза имени Антона Петровича Бринского» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка эвакуационной двери главного входа;

допускается размещение имущества препятствующего безопасной эвакуации людей при пожаре;

в отдельных помещениях цокольного этажа не обеспечена эксплуатация электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией;

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Любашевская ясли-сад-начальная школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечена эксплуатация здания в соответствии с проектной документацией с учётом изменения его функционального назначения (не разработана проектная документация на размещение в здании средней школы, дошкольного учреждения образования);

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Средняя школа №3 г. Ганцевичи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Куковская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Раздяловичская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Огаревичская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков эвакуационных дверей;

не обеспечено использование электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией;

допускается загромождение путей эвакуации;

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Хотыничская средняя школа» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков эвакуационных дверей;

допускается загромождение путей эвакуации;

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечена эксплуатация электрооборудования е в соответствии с эксплуатационной документацией;

не обеспечено использование помещения теплоузла в здании мастерских в соответствии с эксплуатационной документацией;

не обеспечены самоспасателями работники являющиеся членами добровольной пожарной дружины, и работники, задействованные в реализации плана эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ОАО «Хотыничи» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума;

электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;

не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами, из здания проходной МТП аг. Хотыничи, ремонтных мастерских МТП аг. Хотыничи;

имеющийся план эвакуации в административном здании аг. Хотыничи не соответствует требованиям действующего ТНПА;

отсутствует план эвакуации в здании проходной МТП аг. Хотыничи;

отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности в административном здании аг. Хотыничи;

в отдельных зданиях ОАО «Хотыничи» имеющиеся первичные средства пожаротушения неисправны;

отдельные здания ОАО «Хотныичи» не доукомплектованы требуем количеством первичных средств пожаротушения.

В ходе мониторинга на объекте Центр бансковских услуг №136 в г. Ганцевичи региональной дирекции по Брестской области ОАО «Белагропромбанк» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка эвакуационной двери главного входа.

В ходе мониторинга на объектах РУП «Фармация» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

В Ганцевичская ЦРА №83:

имеющиеся планы эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;

общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;

не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность, по программам пожарно-технического минимума;

замки на наружных эвакуационных дверях не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

допускается хранение сгораемых материалов под маршем эвакуационной лестничной клетки.

В аптеке № 40:

не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность, по программам пожарно-технического минимума;

не проводятся противопожарные инструктажи с каждым работником;

на путях эвакуации размещено имущество препятствующее безопасной эвакуации людей при пожаре;

помещение аптеки не доукомплектовано огнетушителями.

В аптеке № 175:

отсутствует общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности;

не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность, по программам пожарно-технического минимума;

не проводятся противопожарные инструктажи с каждым работником.

В аптеке № 159:

общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;

не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность, по программам пожарно-технического минимума;

имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям дейстующего ТНПА;

на путях эвакуации размещено имущество препятствующее безопасной эвакуации людей при пожаре;

замок на наружной эвакуационной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.

В аптеке №131 д. Денисковичи:

не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума;

замок на наружной эвакуационной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;

помещение аптеки не доукомплектовано огнетушителями.

В аптеке № 115 д. Хотыничи:

не проведена подготовка работника, ответственного за пожарную безопасность по программам пожарно-технического минимума;

имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям дейстующего ТНПА;

на путях эвакуации размещено имущество препятствующее безопасной эвакуации людей при пожаре;

здание аптеки не доукомплектовано огнетушителями;

не обеспечена исправность и работоспособность средств противопожарной защиты.

В ходе мониторинга на объекте ООО «Супермайк» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;

общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;

не проведена подготовка работников, ответственных за пожарную безопасность, членов добровольно-пожарной дружины по программам пожарно-технического минимума;

замок на наружной эвакуационной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;

на объекте отсутствует инструкция о действиях дежурного персонала в случае получения сигналов от приемно-контрольной аппаратуры, перечень помещений, защищаемых СПС;

допускается размещение в коридоре имущества, препятствующего безопасной эвакуации;

допускается эксплуатация электрооборудования не в соответствии с эксплуатационной документацией;

отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;

имеющийся огнетушитель ОП-9 неисправен;

допускается эксплуатация цокольного помещения, помещения компрессорной не в соответствии с эксплуатационной документации;

допускается курение вне специально отведенных местах;

работники предприятия плохо знают порядок действий в случае возникновения пожара, применения огнетушителей;

помещение компрессорной не укомплектовано огнетушителем;

количество членов добровольно-пожарной дружины не соответствует требуемому.

В ходе мониторинга на объекте ГУ «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;

не проведён противопожарный инструктаж с работниками;

не организована подготовка работников по ПТМ;

имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;

замок на наружной эвакуационной двери не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;

имеющиеся огнетушители неисправны;

помещение теплоузла и электрощитовой используется не в соответствии с эксплуатационной документацией;

допускается размещение имущества на путях эвакуации препятствующего безопасной эвакуации людей при пожаре.

В ходе мониторинга на объектах ЧПУП «ЛесстройСерж» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;

не проведён противопожарный инструктаж с работниками;

не организована подготовка работников по ПТМ;

В Магазине «Эвелин»:

имеющийся план эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;

не обеспечена минимальная ширина проходов в торговых залах;

здание не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения;

допускается размещение имущества на путях эвакуации препятствующего безопасной эвакуации людей при пожаре.

В пилораме:

не произведена очистка в производственном цехе от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования;

не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;

электрооборудование эксплуатируется не в соответствии с эксплуатационной документацией;

здание не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения.

В ходе мониторинга на объектах ООО «Вуд Плейс» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;

не организована подготовка работников по ПТМ;

не произведена очистка в производственном цехе от горючей пыли строительных конструкций и технологического оборудования;

не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

отсутствует стенд с информацией о пожарной безопасности;

отсутствует план эвакуации;

отсутствует опознавательный знак пожарного гидранта;

не проведена проверка пожарного гидранта с составлением акта;

не обеспечено использование электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей в зданиях предприятия;

здание не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения.

В ходе мониторинга на объектах ГЛХУ «Ганцевичский Лесхоз» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей;

не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

здания не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения.

имеющиеся планы эвакуации не соответствует требованиям действующего ТНПА;

не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения с составлением актов проверки в Лесничество по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 74;

допускается размещение имущества на путях эвакуации препятствующего безопасной эвакуации людей при пожаре в Круговичском и Люсинском лесничествах;

дымоход отопительного котла имеет сквозные трещины в Чудинском и Раздяловичском лесничествах;

автономный пожарный извещатель неисправен в административном здании Чудинского лесничества.

В ходе мониторинга на объектах ЧТУП «АстроиМгрупп» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;

не организована подготовка работников по ПТМ;

не обозначены эвакуационные выходы указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

отсутствует план эвакуации;

здание не доукомплектовано требуемым количеством первичных средств пожаротушения;

с работниками не проведены противопожарные инструктажи.

В ходе мониторинга на объектах ИП «Дмитрович А.П.» выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности не соответствует требованиям действующего ТНПА;

не организована подготовка работников по ПТМ;

В торговом павильоне «Ника»:

имеющийся огнетушитель неисправен;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей;

не обеспечено использование электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией;

В торговом павильоне «Минутка»:

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа наружных эвакуационных дверей;

не обеспечено использование электрооборудования в соответствии с эксплуатационной документацией.

Руководителям субъектов хозяйствования, на которых выявлены нарушения по результатам проведённых мониторингов, направлены рекомендации по их устранению.

В ходе мониторинга РУП «Белоруснефть – Брестоблнефтьпродукт», АЗС №33 г. Ганцевичи; лицензиата ГП «Белоруснефть – Промсервис» на объекте РУП «Белоруснефть – Брестоблнефтьпродукт», лицензиат Ганцевичское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь на объекте ООО «Супермайк» нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведен повторный мониторинг ТПЧУП «Торговый дом Венеция» (руководитель Пищ Н.А.) по результатам которого не устранено следующее нарушение:

не обеспечена работоспособность и исправность средств противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС)) – в магазинах «Колосок» и «Виктория»;

не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков на дверях наружных эвакуационных выходов в магазине «Колосок».

В целях контроля устранения выявленных ранее нарушений проведены повторные мониторинги на следующих объектах по результатам которых предложенные противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме:

Лицензиат УП «Барановичский комбинат противопожарных работ» РГОО «БДПО» на объектах ГУК «Ганцевичская районная клубная система», ГУК «Ганцевичская районная библиотечная система (руководитель — Копытник Н.Н.);

ГУО «Средняя школа №2 г. Ганцевичи» (руководитель – Махтей Д.А.);

ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» (руководитель – Казак А.В.);

Огаревичский сельский исполнительный комитет (руководитель – Бобко О.И.);

ГУО «Куковская средняя школа» (руководитель – Литвинович А.Т.);

ГУК «Ганцевичская районная клубная система» (руководитель – Быкович О.В.);

ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» (руководитель – Барановская И.В.);

ГУО «Хотыничская средняя школа» (руководитель – Перещук С.Н.);

ГУО «Люсинский детский-сад-средняя школа» (руководитель – Зелёнко В.В.);

ГУО «Мальковичская средняя школа» (руководитель – Литвинович А.П.);

УО «Ганцевичский профессиональный лицей селькохозяйственного производства» (руководитель – Трояновский А.И.);

ГУО «Ганцевичская средняя щкола имени Героя Советского Союза Антона Петровича Бринского» (руководитель – Короленко О.Л.);

Любашевский сельский исполнительный комитет (руководитель – Муха С.Н.);

Начский сельский исполнительный комитет (руководитель – Мышковец Л.Д.);

Локтышевский фельдшерско-акушерский пункт (руководитель – Сошко В.В.);

ГУО «Будчаский ясли-сад-средняя школа» (руководитель – Савеня Е.Н.);

ГУО «Чудинская средняя школа» (руководитель – Сергиеня В.Н.);

Филиал ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» туристическая база «Островок» (руководитель – Коволевский А.В.);

ЧПУП «Каменный двор» (руководитель – Дубинич А.Б.);

УК «Ганцевичский районный краеведческий музей» (руководитель – Кулеш Н.В.);

ГУК «Ганцевичский районный дом ремёсел» (руководитель – Занько А.В.);

Религиозное обсщество каталического вероисповедания г. Ганцевичи (рукаводитель – Сломон Ян Игнат);

ЧПУП «Нокорим» (руководитель – Рабцевич Е.М.);

УЗ «Ганцевичская ЦРБ» (руководитель – Сошко В.В.).

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