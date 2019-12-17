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В Минске разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству
18.12.2019 08:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост 165 см, крепкого телосложения, волосы темные.
Был одет: куртка и штаны камуфляжной расцветки, черные ботинки, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
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Преступление было совершено 17 декабря 2019 года по улице Космонавтов.
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