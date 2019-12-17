В Минске разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству

Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост 165 см, крепкого телосложения, волосы темные.

Был одет: куртка и штаны камуфляжной расцветки, черные ботинки, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милиции просят: если вы узнали изображенного на фото мужчину и располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, обратитесь в любое РУВД Минска или по номерам телефонов: 8(044)581-65-24 или 102.