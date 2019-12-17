Обзор ТОП ноутбуков в 2019

Источник материала: Tut.by

Ассортимент ноутбуков огромен и, отправляясь за покупкой, нужно четко представлять себе задачи, которые устройство должно решать. В этом обзоре мы собрали модели ноутбуков, которые были популярны весь год среди пользователей площадки KUPI.TUT.BY

Популярные ноутбуки среди пользователей площадки KUPI.TUT.BY

Модель пользуется особой популярностью среди людей, для которых работа не ограничивается офисом. Отличная производимость в приложениях и неплохая стоимость делают VivoBook 15 X512 популярным решением в классе рабочих ноутбуков.

Плюсы модели:

— Небольшая стоимость;

— идеальный вариант для работы, ведь ноутбук не подвисает в приложениях;

— вес ноутбука — маленький, за счет этого его очень легко переносить и использовать в дороге.

Из минусов можно выделить:

— Недостаточно мощности для современных видеоигр, однако относительно нетребовательные работают отлично;

— не слишком хорошая веб-камера.

В целом такой вариант можно считать отличным решением для работы вне офиса.

Такая модель полностью оправдывает частицу названия «Gaming». Его мощности вполне хватает на стабильные 50−60 FPS в современных играх. Оптимальное сочетание мощности процессора и видеокарты позволяет ему стать лидером в области бюджетных игровых ноутбуков!

Плюсы:

— Мощная «начинка», которая сможет выдержать требования современных игр;

— относительно небольшая цена;

— быстрая и бесперебойная работа;

— очень презентабельный внешний вид.

Пользователи модели TUF Gaming FX505 выделяют всего один минус работы — это шумная работа кулеров при игре, однако это оправдывается отличной системой охлаждения.

И снова возвращаемся в класс ноутбуков для работы. Новая модель ноутбука Xiaomi оказалось в лидерах по производимости в приложениях. Это отличное решение, если вы ищите рабочий ноутбук, который не будет виснуть.

Плюсы:

— Бесшумная работа;

— отсутствие зависаний, присущих ноутбукам;

— небольшая стоимость;

— неплохая «начинка», которая потянет все приложения;

— частично может быть использован для игр, но не для сильно требовательных.

Из минусов пользователи выделяют:

— Не сможет потянуть новые игры, но для этого, собственно, он и не предназначен.

Компания Acer всегда радовала неплохими ноутбуками, цена которых соответствовала их отличному качеству. И в этот раз они не отошли от традиций и выпустили неплохой гаджет с приятным ценником. Покупка такого ноутбука означает сэкономленные финансы и удовольствие от его использования.

Плюсы:

— Небольшая стоимость гаджета, во многих интернет-магазинах эта модель — лидер каталога бюджетных ноутбуков для работы;

— бренд известен устойчивостью к поломках;

— отличный дизайн.

Минус:

— Не подойдет для современных игр.

Игровой ноутбук эконом-класса. Отлично подойдет для начинающих геймеров. Также привлекает доступностью и ценовым показателем.

Плюсы:

— Мощность, достаточная для запуска современных игр;

— отличный дизайн;

— небольшая стоимость для игровой модели.

Минусы:

— Неудобная система охлаждения;

— нет возможности установить вторую плату видеопамяти, что мешает улучшению производительности.

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