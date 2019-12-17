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Российский хакер в США признался в краже $1,5 млрд

18.12.2019 08:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В США судят российского хакера по имени Антон Б., который был экстрадирован из Таиланда в ноябре 2017 года по подозрению в кибермошенничестве, сообщает "Росбалт".





По версии обвинения, россиянин под псевдонимом Kusok с июня 2014-го по ноябрь 2016 года занимался компьютерным мошенничеством с незаконными налоговыми возвратами, сумма ущерба составила $1,5 млрд.

При этом отмечается, что хакер уже готовится дать признательные показания по нескольким статьям, в том числе краже личности при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит до 27 лет тюрьмы.

Отмечается, чт взлом компьютеров был возможен из-за уязвимости в бухгалтерском ПО американских компанияй, занимающихся подачей заявлений на возврат налогов от имени своих клиентов. 
 
 
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В США судят российского хакера по имени Антон Б., который был экстрадирован из Таиланда в ноябре 2017 года по подозрению в кибермошенничестве, сообщает "Росбалт".
 
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