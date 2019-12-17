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Противник российского спорта описал страну тремя словами

18.12.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, описал Россию тремя словами. Его цитирует телеканал «Матч ТВ».

Себастьян Самуэльссон
Фото: Matthias Hangst/Bongarts / Getty Images

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, описал Россию тремя словами. Его цитирует телеканал «Матч ТВ».

«Я не знаю почему, но думаю о белых медведях. Поэтому три слова: медведи, успешная и большая», — заявил Самуэльссон. Спортсмен назвал Москву местом, которое бы он хотел посетить в первую очередь.


22-летний Самуэльссон — противник восстановления российского спорта, требовавший полного изгнания россиян из спорта. Он негативно отреагировал на возвращение в биатлон Александра Логинова и требовал от него извинений за употребление допинга. Швед неоднократно заявлял, что получает письма с угрозами убийства от российских болельщиков.

17 декабря спортсмен заявил, что испытал шок из-за новостей о манипуляциях с данными из Московской антидопинговой лаборатории, о которых стало известно в сентябре. Самуэльссон отметил, что его удивило то, что Россия не извлекла уроков из прошлых дисквалификаций.
 
Теги: Новости
 
 
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, описал Россию тремя словами. Его...
 
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