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Лукашенко 2 января объявил выходным днем без отработок
18.12.2019 09:18 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси подписал указ, в соответствии с которым 2 января 2020 года устанавливается как праздничный день без необходимости его отработки, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Таким образом, 1 и 2 января 2020 года будут для белорусов выходными, а 4 января станет рабочим днем. В этот день придется отрабатывать за 6 января.
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Президент Беларуси подписал указ, в соответствии с которым 2 января 2020 года устанавливается как праздничный день без необходимости его отработки, сообщили в...
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