Лукашенко 2 января объявил выходным днем без отработок

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси подписал указ, в соответствии с которым 2 января 2020 года устанавливается как праздничный день без необходимости его отработки, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Таким образом, 1 и 2 января 2020 года будут для белорусов выходными, а 4 января станет рабочим днем. В этот день придется отрабатывать за 6 января.