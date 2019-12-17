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Лукашенко 2 января объявил выходным днем без отработок

18.12.2019 09:18 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко 2 января объявил выходным днем без отработок

Президент Беларуси подписал указ, в соответствии с которым 2 января 2020 года устанавливается как праздничный день без необходимости его отработки, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Таким образом, 1 и 2 января 2020 года будут для белорусов выходными, а 4 января станет рабочим днем. В этот день придется отрабатывать за 6 января.

 
 
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Президент Беларуси подписал указ, в соответствии с которым 2 января 2020 года устанавливается как праздничный день без необходимости его отработки, сообщили в...
 
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