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Видеофакт: челябинский метеорит. «Объяснения нет»

18.12.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом.

Исторический музей Южного Урала опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, на которой можно увидеть необъяснимое поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита. 

На записи видно, как защитный купол самопроизвольно поднимается. При этом присутствуют посетители музея, пишет сайт телеканала ont.by

«Мы в мистику не верим, но помним, что недавно вблизи Земли пролетал брат-близнец Челябинского метеорита, думайте, что хотите...», – поясняет комментарий к видео.


Также подчеркивается, что купол поднялся примерно на 10 см. Сработала сигнализация, и происходящее заметил охранник. Он вызвал администратора и электрика. Купол подняли полностью и опустили на место.

По данным РИА Новости, сотрудники музея не нашли объяснения загадочному явлению.

Метеорит остается на своем месте, как и другие экспонаты.
 
 
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Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом.
 
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