Шесть значимых научных открытий, сделанных в 2010-х

Источник материала: Tut.by

Хотя следующее десятилетие наступит лишь в 2021-м, портал Phys.org уже составил список из шести значимых научных открытий, сделанных в 2010-х. Публикуем перевод с некоторыми сокращениями и изменениями.

Марс может быть пригоден для обитания





Мы пока не знаем, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе, но ученые убеждены, что Красная планета вполне пригодна для обитания.

Вскоре после приземления 6 августа 2012 года марсоход Curiosity обнаружил округлую гальку — свидетельство того, что здесь миллиарды лет назад текли реки. С тех пор было найдено множество новых свидетельств, доказывающих, что когда-то поверхность Марса была покрыта горячими источниками, озерами или даже океанами. А в 2014-м были обнаружены сложные органические молекулы.

В 2020 году на Марс отправятся два новых ровера — «Марс-2020» и «Розалинд Франклин», их целью будет поиск древних микробов. Так что фокус исследований Марса сместился с вопроса «был ли Марс пригоден для жилья?» на «поддерживал ли (или поддерживает) Марс жизнь?».

Эйнштейн оказался прав (снова)



Первый снимок черной дыры, полученный в 2019 году

За последние 10 лет было много достойных открытий. Так, запущенная в 2009 году миссия «Кеплер» помогла выявить более 2600 планет за пределами нашей Солнечной системы, также известных как экзопланеты, причем астрономы считают, что у каждой звезды есть своя планета.

Преемник «Кеплера», космический телескоп TESS, был запущен НАСА в 2018 году. Так что в 2020-м ожидается более подробный анализ химического состава атмосферы этих самых планет.

Кроме того, большим достижением является первое фото черной дыры , полученное в 2019-м с помощью проекта Event Horizon Telescope («Телескоп горизонта событий»). Возможно, к концу следующего десятилетия мы будем снимать уже высококачественные фильмы о черных дырах в реальном времени, которые показывают не только то, как они выглядят, но и как функционируют.

Но одно открытие способно затмить все остальные: 14 сентября 2015 года были обнаружены гравитационные волны. Считается, что причиной их образования могло послужить столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, например двух черных дыр, 1,3 миллиарда лет назад. В итоге возникли изменения гравитационного поля, распространяющиеся подобно волнам. Они искривляют пространство и путешествуют по космосу со скоростью света. В тот день они наконец достигли Земли.

Источник: wikimedia.org

Существование гравитационных волн впервые было предсказано в 1916 году Альбертом Эйнштейном на основании общей теории относительности. И около пяти лет назад оказалось, что он был прав. За этот проект три американца получили Нобелевскую премию по физике в 2017 году, и с тех пор было обнаружено гораздо больше гравитационных волн.

Тем временем космологи продолжают спорить о происхождении и составе Вселенной. Темная материя , которая составляет ее подавляющее большинство, остается одной из величайших загадок, которые все еще нужно решить.

Начало эры CRISPR



Изображение: intrigue.ie

CRISPR (от английского clustered regularly interspaced short palindromic repeats — короткие палиндромные повторы, регулярно расположенные группами) — особые локусы бактерий и архей, состоящие из прямых повторяющихся последовательностей, которые разделены уникальными последовательностями (спейсерами). Спейсеры заимствуются из чужеродных генетических элементов, с которыми сталкивалась клетка. РНК, транскрибирующиеся с локусов CRISPR, совместно с ассоциированными белками Cas обеспечивают адаптивный иммунитет за счет комплементарного связывания РНК с нуклеиновыми кислотами чужеродных элементов и последующего разрушения их белками Cas.

Грубо говоря, это своеобразная база данных бактерии о контактах с вирусами. Впрочем, к настоящему моменту имеется немало свидетельств участия CRISPR в процессах, не связанных с иммунитетом.

Использование методик CRISPR-Cas для направленного редактирования геномов является перспективным направлением в современной генной инженерии. Можно сказать, что биомедицина сейчас делится на до и после CRISPR-Cas9 — новой технологии редактирования генов высших организмов, базирующейся на иммунной системе бактерий.

В 2012 году ученые Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна в совместной статье, посвященной днк-р и иммунитету бактерий, предположили, что механизм CRISPR/Cas9 может быть использован для запрограммированного редактирования генов. Это намного проще, чем предыдущие технологии, дешевле и удобнее в небольших лабораториях.

Хотя нынешняя техника все так же далека от совершенства и может приводить к непреднамеренным мутациям (как могло случиться с китайскими близнецами Лулу и Нана, у которых целенаправленно изменили геном, чтобы сделать их невосприимчивыми к заражению ВИЧ; этот эксперимент неоднократно критиковали за игнорирование научных и этических норм), тем не менее CRISPR остается одной из самых значительных научных историй последних лет.

Иммунотерапия вышла на передний план



Фото: JC Gellidon / Unsplash

На протяжении десятилетий у врачей было три основных средства борьбы с раком: хирургия, химиотерапевтические препараты и радиация.

Но в 2010-х годах появился четвертый — иммунотерапия или использование собственной иммунной системы организма для нацеливания на опухолевые клетки.

Один из наиболее продвинутых методов известен как CAR-T-клеточная терапия (Chimeric Antigen Receptor T-Cell, или T-клетки с химерным антигенным рецептором), при которой из организма пациента извлекаются T-лимфоциты (клетки, относящиеся к иммунной системе) посредством афереза — технологии, которая позволяет разделить кровь на компоненты и получить определенное количество лимфоцитов. Затем проводится их модификация, чтобы они могли распознавать и атаковать опухолевые клетки, после чего клетки вводятся обратно в организм пациента.

С середины 2010-х годов на рынке появилось множество средств для лечения все новых видов рака, включая меланомы, лимфомы, лейкемии и рак легких, что предвещает, как надеются некоторые онкологи, «золотую эру» борьбы с раком.

Новые родственники человека



Артефакты из Денисовой пещеры. Фото: Thilo Parg / wikimedia.org

Десятилетие началось с нового существенного дополнения к генеалогическому древу человека: денисовцев, названных так в честь Денисовой пещеры в Алтайском крае в Сибири.

В 2010 году российские и европейские археологи под руководством немецкого ученого Сванте Паабо (Svante Paabo) обнаружили там останки нового вида людей, которые некогда населяли Южную Сибирь и Среднюю Азию. Оказалось, что этот вид отличается генетически от современных людей и неандертальцев, наших самых известных древних «кузенов», которые жили рядом с нами примерно 40 000 лет назад.

Мы также узнали, что хотя раньше считалось, будто наши предки были «простаками», на самом деле они создавали произведения искусства, а также носили украшения и хоронили своих мертвецов с цветами.

Затем были найдены останки Homo naledi — это ископаемый вид людей трибы гоминини. Впервые они были обнаружены в 2013 году в ЮАР в пещере под названием «Восходящая звезда». Однако изъять из пещеры все останки на тот момент было невозможно: вход в пещеру очень узкий, всего 20 см шириной, а кости находились на глубине 12 метров. Поэтому ученые в течение двух лет осторожно извлекали кости.

А последним был описан вид Homo luzonensis. В 2007-м на Филиппинах была найдена плюсневая кость, причем останки лишь в 2010-м классифицировали как человека разумного. В 2011 и 2015 годах были откопаны набор верхних заклыковых зубов, еще два зуба других особей, две фаланги кисти, кусок бедренной кости ребенка и две фаланги стопы. К этому моменту также был проведен ряд генетических исследований, который не дал результатов.

10 апреля 2019 года группа ученых во главе с Армандом Михаресом из Университета Филиппин Дилиман опубликовала свои исследования в научном журнале Nature, назвав недавно идентифицированный человеческий вид Homo luzonensis: он жил на острове Лусон по крайней мере от 50 000 до 67 000 лет назад.

Достижения в тестировании ДНК привели к революции в нашей способности упорядочивать генетический материал за десятки тысяч лет, помогая распутывать древние миграции, такие как были у скотоводов бронзового века, которые покинули степи 5000 лет назад, распространяя индоевропейские языки в Европе и Азии.

Одним из захватывающих новых направлений следующего десятилетия является палеопротеомика, занимающаяся изучением древних белков, которая позволяет ученым анализировать останки возрастом в миллионы лет. Возможно, эта технология поможет нам разобраться в природе многих окаменелостей, эволюционное положение которых пока неясно.

Искусственный интеллект развивается



Фото: Franck V./Unsplash

Машинное обучение — то, что мы обычно имеем в виду, когда говорим об «искусственном интеллекте», — вступило в свои права в 2010-х годах. Используя статистику для определения паттернов в обширных наборах данных, машинное обучение сегодня обеспечивает практически все — от голосовых помощников до рекомендаций в Netflix и Facebook.

Так называемое «глубокое обучение» продвигает этот процесс еще дальше и начинает имитировать некоторые особенности человеческого мозга.

Эта технология стоит за некоторыми из самых ярких достижений десятилетия: от программы AlphaGo от Google, победившей чемпиона мира в невероятно сложной игре го, до появления голосовых переводов в реальном времени и расширенного распознавания лиц в Facebook. Тот же Google Translate за десятилетие научился делать переводы более естественными и точными.

Генри Каутц, руководитель кафедры информатики в Рочестерском университете, считает, что одним из самых крупных прорывов 2010-х годов является именно глубокое обучение — открытие, что искусственные нейронные сети могут масштабироваться для решения многих реальных задач. По его мнению, в прикладных исследованиях ИИ обладает потенциалом для разработки новых методов научного открытия — от повышения прочности материалов до открытия новых лекарств и даже научных прорывов в физике.

А по мнению Макса Джадерберга, ученого-исследователя из компании DeepMind, принадлежащей Google Alphabet, следующим большим шагом станет использование «алгоритмов, которые могут научиться находить информацию, быстро адаптировать, усваивать и использовать эти новые знания» без участия людей.

Это может в конечном итоге проложить путь к «ИИ общего назначения» (AGI), или машине, способной выполнять любые задачи, которые сейчас выполняют люди.