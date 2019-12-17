Россия и Беларусь договорились о компенсации за налоговый маневр

Источник материала: Ежедневник





Россия и Беларусь договорились о схеме компенсации за налоговый маневр в нефтяной отрасли в 2019-2024 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что в качестве компенсации Москва предоставит белорусским нефтеперерабатывающим заводам обратный акциз. В результате белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции.

Как пояснил РБК пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, сейчас стороны обсуждают вопрос об унификации налогового законодательства, после чего для предприятий обеих стран будут действовать единые правила.

Российский налоговый маневр в нефтяной отрасли, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, является одним из спорных вопросов в отношениях между странами. Дополнительные издержки у Беларуси возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, пишет ria.ru .