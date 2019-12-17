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В Брестском районе Audi врезалась в дерево, пострадал водитель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Брестском районе легковой автомобиль столкнулся с деревом.
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Мужчину деблокировали сотрудники МЧС. После осмотра пострадавший был доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
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Новости Беларуси. В Брестском районе легковой автомобиль столкнулся с деревом. Фото: МЧС По информации МЧС, происшествие случилось утром 17 декабря....
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