В Брестском районе Audi врезалась в дерево, пострадал водитель

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Брестском районе легковой автомобиль столкнулся с деревом.



Фото: МЧС

По информации МЧС, происшествие случилось утром 17 декабря. Легковушка Audi съехала в кювет, где врезалась в дерево. Автомобиль получил механические повреждения, а водитель оказался заблокирован в салоне.



Фото: МЧС

Мужчину деблокировали сотрудники МЧС. После осмотра пострадавший был доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести.