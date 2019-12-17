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«Девочка 16-летняя поднимает людей на экологические марши». Эксперты обсуждают в Минске актуальные мировые проблемы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. +6 за окном в середине декабря. Что это: аномалия или норма? Кто такая Грета Тунберг? Ребёнок, который призывает мир обратить внимание на глобальные проблемы или же хорошо продуманный пиар-проект?
И надо ли повышать экокультуру белорусам? Ответы на эти вопросы ищут участники очередной дискуссии за круглым столом проекта «Экспертная среда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема встречи: «Экология: мода или потребность?»
Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Владимир Нистюк, исполнительный директор ассоциации «Возобновляемая энергетика»:
«Экспертная среда» – совместный проект информационного агентства БелТА и Белорусского института стратегических исследований. Раз в неделю эксперты собираются, чтобы поднять актуальные проблемы из жизни страны.
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«Девочка 16-летняя поднимает людей на экологические марши». Эксперты обсуждают в Минске актуальные мировые проблемы
Новости Беларуси. +6 за окном в середине декабря. Что это: аномалия или норма? Кто такая Грета Тунберг? Ребёнок, который призывает мир обратить внимание на...
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