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Школьник из Радуни стал стипендиатом финского фонда «OLVI»
18.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Финский фонд OLVI, который в Беларуси представляет компания «Лидское пиво», выделил 5 тысяч евро на поддержку одаренных белорусов. Их удостоены школьники, преуспевшие в области науки, искусства и спорта, а также преподаватели, воспитавшие не одно поколение одаренных детей. Среди награжденных — учащийся Радунской средней школы Александр Чивель.
При отборе стипендиатов комиссия учитывала сразу несколько критериев. Помимо высокой общей успеваемости по школьным дисциплинам, молодые люди должны иметь высокие достижения в области своего таланта и мотивацию превратить его в будущую профессию. Важен и социальный статус претендентов: все стипендиаты — выходцы из многодетных семей или имеют физические особенности.
Комиссия оценила разносторонние таланты Александра Чивеля. К 14 годам молодой человек собрал массу наград за виртуозное владение аккордеоном и спортивные достижения по самбо. Усердие парня, его талант и, безусловно, вложенные силы родителей, педагогов оценены по достоинству. Единовременная стипендия финского фонда составила €1 000.
— Очень признателен за поддержку и помощь в подготовке необходимых документов педагогу нашей школы Ирине Викторовне Удаевой. Именно она была инициатором участия в отборе, — искренне признается Саша. — Лестно, что сумел победить сразу в двух номинациях: за особые успехи в искусстве и спортивные достижения. Премия — огромный стимул для дальнейшего развития и возможность порадовать родителей.
Галина ШЛЕМПО.
Фото из архива семьи Чивель.
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Финский фонд OLVI, который в Беларуси представляет компания «Лидское пиво», выделил 5 тысяч евро на поддержку одаренных белорусов. Их удостоены школьники,...
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