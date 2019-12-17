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До 12 января милиция и ГАИ проводят акцию «Безопасные каникулы»
18.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С 16 декабря по 12 января в Минской области проходит профилактическая акция «Безопасные каникулы». Об этом сайту SlutskGorod сообщили в отделе ГАИ Слуцкого РОВД.
Мероприятие направлено не только на предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних, но и целого ряда несчастных случаев с детьми, а также на стабилизацию криминогенной обстановки в регионе.
В ходе акции сотрудниками милиции общественной безопасности будет проведена информационно-разъяснительная работы в учреждениях образования и трудовых коллективах.
Особое внимание инспекторы ГАИ уделят правилам безопасного поведения на дороге и в транспорте, во дворах, правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, недопустимости использования при этом мобильных телефонов и иных электронных устройств.
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С 16 декабря по 12 января в Минской области проходит профилактическая акция «Безопасные каникулы». Об этом сайту SlutskGorod сообщили в отделе ГАИ Слуцкого РОВД.
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