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До 12 января милиция и ГАИ проводят акцию «Безопасные каникулы»

18.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

С 16 декабря по 12 января в Минской области проходит профилактическая акция «Безопасные каникулы». Об этом сайту SlutskGorod сообщили в отделе ГАИ Слуцкого РОВД.

Мероприятие направлено не только на предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних, но и целого ряда несчастных случаев с детьми, а также на стабилизацию криминогенной обстановки в регионе.

В ходе акции сотрудниками милиции общественной безопасности будет проведена информационно-разъяснительная работы в учреждениях образования и трудовых коллективах.

Особое внимание инспекторы ГАИ уделят правилам безопасного поведения на дороге и в транспорте, во дворах, правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, недопустимости использования при этом мобильных телефонов и иных электронных устройств.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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С 16 декабря по 12 января в Минской области проходит профилактическая акция «Безопасные каникулы». Об этом сайту SlutskGorod сообщили в отделе ГАИ Слуцкого РОВД.
 
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