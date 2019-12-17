«Дзякуй, Мінск». Рита Дакота дала концерт в родном городе

Источник материала: Tut.by

Вчера в минском Prime Hall выступала белоруска Рита Дакота. Она уже много лет живет в Москве, но часто бывает на родине — приезжает к маме. Концерт прошел при полном зале, со сцены прозвучали хиты и новые песни, а еще куча теплых слов о друзьях, родных и публике. Рита не раз признавалась в особых чувствах к Минску и даже пыталась говорить на белорусском языке.





Начало концерта, а оно было заявлено на восемь вечера, задержали на 20 минут. Когда на сцене появились музыканты, а за ними вышла и сама Рита Дакота, зал взорвался аплодисментами и криками. Певица тут же ответила белорусской публике: «Дзякуй». Потом Рита Дакота расскажет, как писала песни на «Камароўке» в рыбном отделе и насколько обожает магистраль М1, о которой тоже есть композиция.









Рита исполнила и новые песни. Например, «Мантру» (ее Дакота назвала своей любимой). А хитам, которым уже много лет, подпевал весь зал. В программе было и немного рока. Это композиции из репертуара группы Monroe, в которой Дакота была вокалисткой какое-то время. А «Первую зиму» сыграли специально по просьбе официального фанклуба. В других городах Рита ее не исполняла.









Минский зал певица назвала самым громким в туре. Собрать на концерте в родном городе более 1,5 тысячи человек было для нее очень важно, призналась Дакота.

— Минская публика для меня как особенное испытание. Я никогда никому не хотела понравится, кроме минской аудитории. Мне так хотелось чтобы меня полюбили в родном городе, чтобы сказали «да, это наша бульба, это наша дзяўчынка». Поэтому для меня сегодня особенный день. Реально сбылась моя мечта.





Певицу пришли поддержать родные. Первый букет цветов она получила от своей крестной. Рита не скупилась на слова благодарности со сцены. Она тепло говорила о маме, рассказала историю отца, который борется с алкогольной зависимостью, отметила своего педагога по вокалу. Она тоже была в зале.

— Я когда узнала, что она заболела, стала очень переживать, — комментирует Гульнара Робертовна. — Но сейчас я могу сказать, что Рита шикарно прозвучала, отработала профессионально. Я очень горжусь своей ученицей, и вся наша студия является поклонником ее творчества.





Объявляя песни, Рита Дакота рассказала о том, как занимается благотворительностью. Деньги от скачивания некоторых песен она отправляет в «Дом для мамы». Это Московский приют для беременных женщин. В середине концерта певица позвала на сцену зрителей на инвалидной коляске, чтобы тем было хорошо видно. «Давайте сделаем так, чтобы всем было комфортно».





После концерта артистка обычно спускается к фанатам, чтобы раздать автографы и обнять буквально каждого. Но в Минске обошлись без этого. Из-за болезни певица отменила традиционные «потные обнимашки». Уходя со сцены, Рита Дакота посвятила концерт маме и пообещала вернуться в Минск с акустическим концертом. Но точной даты не назвала.

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