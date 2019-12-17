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Что-то с памятью моей стало... Павличенко нашли на одном фото с Гаравским
Источник материала: Партизан
Бывший многолетний командир СОБРа Дмитрий Павличенко утверждает, что не знает признавшегося в участии в убийствах оппонентов Лукашенко Юрия Гаравского - говорит, что, мол, перепутал с другим бойцом.
По крайней мере, так он объясняет свои странные комментарии негосударственным СМИ.
Напомним, в комментарии TUT.by Павличенко рассказал, что Гаравский работал на контрактной службе, а не служил в СОБРе. По его словам, Гаравский «опозорил наши ряды», попал под уголовную ответственность за вымогательство и отсидел срок в тюрьме. После этого Павличенко помог ему найти работу как бывшему спецназовцу, но Гаравский попал пьяным в аварию.
Буквально минут через 10 после этого комментария с ним связалась «Наша Нiва». Этому изданию Павличенко заявил, что Гаравский никогда не служил под его руководством, и он вообще не знает такого человека.
Павличенко не исключил, что Гаравский мог служить в части 3214, но «там всех не запомнишь».
На следующий день «Наша Нiва» снова поговорила с Павличенко, чтобы выяснить причину столь взаимоисключающих заявлений. В этот раз он заявил, что все-таки не знает Гаравского, возможно, перепутал его с другим бойцом.
«Честно говорю, не помню такого человека. В интервью Tut.by я его, возможно, попутал с другим бойцом. Мне потом друзья позвонили, сказали, что никто из них его не признал. Судя по тому видео, никто его не знает», – сказал он.
После этого в интернете появилось якобы
Однако в самой ассоциации заявили, что никакое заявление Лукашенко они не отправляли, а подписавшего заявление сотрудника у них просто нет.
Тем не менее журналистам "
На сайте «Советской Белоруссии» 8 ноября 2017 года в
Причем Гаравский на снимке находится в третьем ряду, что может свидетельствовать о том, что он являлся отнюдь не последней фигурой в структурах спецназа.
Как уточняет
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Бывший многолетний командир СОБРа Дмитрий Павличенко утверждает, что не знает признавшегося в участии в убийствах оппонентов Лукашенко Юрия Гаравского - говорит,...
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