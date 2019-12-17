Что-то с памятью моей стало... Павличенко нашли на одном фото с Гаравским

По крайней мере, так он объясняет свои странные комментарии негосударственным СМИ.





Напомним, в комментарии TUT.by Павличенко рассказал, что Гаравский работал на контрактной службе, а не служил в СОБРе. По его словам, Гаравский «опозорил наши ряды», попал под уголовную ответственность за вымогательство и отсидел срок в тюрьме. После этого Павличенко помог ему найти работу как бывшему спецназовцу, но Гаравский попал пьяным в аварию.





Буквально минут через 10 после этого комментария с ним связалась «Наша Нiва». Этому изданию Павличенко заявил, что Гаравский никогда не служил под его руководством, и он вообще не знает такого человека.





Павличенко не исключил, что Гаравский мог служить в части 3214, но «там всех не запомнишь».









На следующий день «Наша Нiва» снова поговорила с Павличенко, чтобы выяснить причину столь взаимоисключающих заявлений. В этот раз он заявил, что все-таки не знает Гаравского, возможно, перепутал его с другим бойцом.





«Честно говорю, не помню такого человека. В интервью Tut.by я его, возможно, попутал с другим бойцом. Мне потом друзья позвонили, сказали, что никто из них его не признал. Судя по тому видео, никто его не знает», – сказал он.





письмо на имя Лукашенко от Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь» , где идет речь о члене организации Юрии Гаравском и его признании. После этого в интернете появилось якобы, где идет речь о члене организации Юрии Гаравском и его признании.





Однако в самой ассоциации заявили, что никакое заявление Лукашенко они не отправляли, а подписавшего заявление сотрудника у них просто нет.





Нашай нівы " удалось подтвердить тот факт, что Юрий Гаравский до недавнего времени все же был членом Союза ветеранов спецназа МВД и Павличенко не мог его не знать. Тем не менее журналистам "" удалось подтвердить тот факт, что Юрий Гаравский до недавнего времени все же был членом Союза ветеранов спецназа МВД и Павличенко не мог его не знать.





статье о 20-летней годовщине Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь» было опубликовано фото, на котором есть и Павличенко, и Гаравский. На сайте «Советской Белоруссии» 8 ноября 2017 года во 20-летней годовщине Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь» было опубликовано фото, на котором есть и Павличенко, и Гаравский.





Причем Гаравский на снимке находится в третьем ряду, что может свидетельствовать о том, что он являлся отнюдь не последней фигурой в структурах спецназа.



