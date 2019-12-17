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Что-то с памятью моей стало... Павличенко нашли на одном фото с Гаравским

18.12.2019 10:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший многолетний командир СОБРа Дмитрий Павличенко утверждает, что не знает признавшегося в участии в убийствах оппонентов Лукашенко Юрия Гаравского - говорит, что, мол, перепутал с другим бойцом.

Что-то с памятью моей стало... Павличенко нашли на одном фото с Гаравским
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По крайней мере, так он объясняет свои странные комментарии негосударственным СМИ.

Напомним, в комментарии TUT.by Павличенко рассказал, что Гаравский работал на контрактной службе, а не служил в СОБРе. По его словам, Гаравский «опозорил наши ряды», попал под уголовную ответственность за вымогательство и отсидел срок в тюрьме. После этого Павличенко помог ему найти работу как бывшему спецназовцу, но Гаравский попал пьяным в аварию.

Буквально минут через 10 после этого комментария с ним связалась «Наша Нiва». Этому изданию Павличенко заявил, что Гаравский никогда не служил под его руководством, и он вообще не знает такого человека. 

Павличенко не исключил, что Гаравский мог служить в части 3214, но «там всех не запомнишь».


На следующий день «Наша Нiва» снова поговорила с Павличенко, чтобы выяснить причину столь взаимоисключающих заявлений. В этот раз он заявил, что все-таки не знает Гаравского, возможно, перепутал его с другим бойцом.

«Честно говорю, не помню такого человека. В интервью Tut.by я его, возможно, попутал с другим бойцом. Мне потом друзья позвонили, сказали, что никто из них его не признал. Судя по тому видео, никто его не знает», – сказал он.

После этого в интернете появилось якобы письмо на имя Лукашенко от Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь», где идет речь о члене организации Юрии Гаравском и его признании.

Однако в самой ассоциации заявили, что никакое заявление Лукашенко они не отправляли, а подписавшего заявление сотрудника у них просто нет.

Тем не менее журналистам "Нашай нівы" удалось подтвердить тот факт, что Юрий Гаравский до недавнего времени все же был членом Союза ветеранов спецназа МВД и Павличенко не мог его не знать. 

На сайте «Советской Белоруссии» 8 ноября 2017 года в статье о 20-летней годовщине Белорусской ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь» было опубликовано фото, на котором есть и Павличенко, и Гаравский.

Причем Гаравский на снимке находится в третьем ряду, что может свидетельствовать о том, что он являлся отнюдь не последней фигурой в структурах спецназа.

Как уточняет reform.by, в ассоциацию входят бывшие сотрудники части 3214, СОБРа, «Алмаза», ОМОНа и «Стрелы».
 
 
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Бывший многолетний командир СОБРа Дмитрий Павличенко утверждает, что не знает признавшегося в участии в убийствах оппонентов Лукашенко Юрия Гаравского - говорит,...
 
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