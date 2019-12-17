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Под Брестом Audi влетела в дерево: потребовалась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
Водитель получил травмы при столкновении автомобиля с деревом в Брестском районе. Об этом
Авария произошла утром 17 декабря вблизи деревни Семисосны. По предварительной информации, водитель Audi двигался по трассе Н133 Брест — Радваничи — Старое Село — Гайковка, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП водитель оказался заблокирован в салоне. Из автомобиля мужчину при помощи специального инструмента доставали спасатели. Пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
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Авария произошла утром 17 декабря вблизи деревни Семисосны.
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