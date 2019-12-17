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Минчане смогут строить жилье с господдержкой во всех городах-спутниках

18.12.2019 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ «О строительстве жилых домов в городах-спутниках Минска». Документ устанавливает порядок строительства жилья в городах-спутниках Минска для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в столице. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: TUT.BY

В марте этого года был подписан указ о строительстве в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. В процессе формирования списка дольщиков этого жилого дома минчане проявили большой интерес к строительству жилья на названных условиях — дом рассчитан на 192 квартиры, а желающих в очереди на него — 1,5 тысячи минчан.

Новый указ президента предусматривает, что условия строительства жилого дома в Смолевичах, распространяются и на строительство жилья в других городах-спутниках Минска: Дзержинске, Заславле, Логойске, Фаниполе, Руденске.

«В частности, устанавливается, что строительство жилых домов осуществляется долевым способом с включением их в график финансирования жилых домов по Минской области, которые возводятся с государственной поддержкой. Формирование списка дольщиков из обратившихся граждан производится с учетом даты их постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Независимо от даты постановки на учет дольщикам предоставляется государственная поддержка при строительстве этого жилья. Граждане, построившие квартиры в городах-спутниках, снимаются с учета нуждающихся в Минске», — отметили в пресс-службе.

Жители Дзержинска, Заславля, Логойска, Фаниполя, Руденска и Смолевичей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, также смогут построить квартиры в таких домах на аналогичных условиях.

 
Теги: Минск
 
 
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Документ устанавливает порядок строительства жилья в городах-спутниках Минска для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в столице.
 
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