Показываем, как выглядит то самое общежитие для врачей под Минском, о котором говорил Лукашенко

Источник материала: Tut.by

В поселке Лесное под Минском открыли общежития для врачей, о котором не раз говорил Александр Лукашенко. Мы посмотрели на это жилье изнутри. Как оно выглядит, сколько за него платят в месяц и c какой рентабельностью работал застройщик — в материале REALTY.TUT.BY.





Общежитие состоит из трех домов и находится возле Боровлян — в поселке Лесковка.





Оно рассчитано на 348 семей и включает в себя однокомнатные и двухкомнатные квартиры с отделкой, собственной кухней и санузлом. Сдается жилье без мебели. Но для наглядности посмотрите, как выглядит однокомнатная квартира с мебелью:













А это уже меблированная двухкомнатная квартира:





















На первом этаже каждого отдельно стоящего здания находятся общие помещения с мебелью: два административных, два учебных, две комнаты отдыха и детская игровая комната.





Заселили сюда 195 семей из учреждений здравоохранения Минской области (в основном это Минская областная больница) и 153 семьи из РНПЦ в Боровлянах. Жилье предоставляется на все время работы в учреждении здравоохранения. За однокомнатную квартиру с учетом коммуналки семья будет платить около 50−70 рублей, за двухкомнатную — около 80. На каждую квартиру — свои счетчики. На батареях стоят регуляторы тепла.





Заказчик строительства — УКС Миноблисполкома. Проектная организация — «Минскгражданпроект», генподрядчик — «Солигорский ДСК». Себестоимость квадратного метра — около 500 долларов, потому что застройщик тут работал с ограниченной рентабельностью около 3%.

На торжественное открытие приехал зампред Миноблисполкма Иван Маркевич, глава УКСа Миноблисполкома Валентин Ильюшонок, начальник областного управления здравоохранения Наталья Боярская и другие чиновники и строители.





Ключи в одном из домов получили в основном семьи работников Минской областной больницы с детьми. Раньше они жили в старом общежитии с общей кухней на коридоре. Причем платили за него примерно столько же. Поэтому все опрошенные нами люди ожидаемо были рады тому, что их сюда переселяют.





Благодаря постройке сегодняшних общежитий очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий медработников Минской области сократится на 40%.





Как рассказали в Миноблисполкоме, общежитие строилось по поручению Александра Лукашенко, который за последние полгода несколько раз поднимал вопрос жилья для врачей.

— Да это шикарный дом, здесь можно жить. Если двухкомнатная квартира, так и с двумя детками. Да, по нашим временам тесновато может быть. Но и вы, я тем более, мы жили в худших условиях, — говорил осенью президент.





А на недавней встрече со студентами медуниверситета Лукашенко сообщил о планах строить такое жилье уже массово.

— Железобетонно надо довести задание на пару-тройку лет и исполнить — построить такие дома. Это вообще ничего не стоит — построить эти дома. За полгода можно наштамповать этих квартир тысячи штук, — сказал недавно президент.