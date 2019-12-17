Кшиштоф Занусси: «Я - оптимист»

Источник материала: Аргументы и факты

И, хотя режиссеры обычно не любят, когда их спрашивают: «О чем вы хотели сказать своим фильмом?», мастер не раз во время своего пребывания в Минске терпеливо делился с интересующимися своими мыслями о том, что он хотел поведать миру.

Кшиштоф ЗАНУССИ приезжал в Беларусь недавно: его приглашали возглавить жюри Национального конкурса кинофестиваля «Лістапад». Маэстро шутил, что был «арестован», сидел целыми днями в темном зале, потому что должен был смотреть конкурсные фильмы. «Когда возникал маленький перерыв, я сам себя спрашивал: «Где я нахожусь? А, это Минск!» Тем не менее, несмотря на фестивальную суету и загруженность, режиссер нашел время, чтобы представить свою картину «Эфир» белорусской публике, потом ответил на все вопросы да еще вдобавок выслушал частные мнения.

Один из вопросов, который задали зрители, касался эпохи, которую режиссер выбрал для киноповествования: почему именно конец XIX века?

- Я выбрал тот период, когда предыдущая версия объединенной Европы рухнула, - отметил маэстро. - Европейский союз сегодня для меня - надежное объединение, несмотря на кризисы. На мой взгляд, это шаг вперед по сравнению с тем, что мы имели до Второй мировой войны.

Я - оптимист, иначе какой был бы смысл снимать кино? Я верю, что добро может победить. И я верю в то, что молодое поколение будет жить по-другому, стараясь решить проблемы, которые сейчас стоят перед всем миром. Надо признать: жить по-старому уже невозможно. Только трусы могут ностальгировать, мол, раньше было лучше. Надо найти в себе отвагу реально смотреть на вещи: так, как было раньше, уже никогда не будет! И не должно быть! Мы сегодня не сможем построить нормальное цивилизованное общество, если будем пребывать в уверенности, что должны постоянно богатеть. Нет! Так не может быть! Потому что ресурсов уже не хватает. И мы должны соперничать в другом плане, а не кто больше покупает и производит. Мы должны построить другую социальную систему.

Сегодня надо поумерить аппетиты: делать меньше покупок, приобретать продукты питания не в таких объемах. Зачем строить большие апартаменты? Вместо 3-комнатной квартиры можно жить в 2-комнатной. Зачем каждому автомобиль? Может, задуматься о так называемом коммунальном автотранспорте? Но все экологические лозунги не имеют смысла, если на практике ничего не будет меняться. А поменять свой образ жизни, мышление мы сможем только тогда, когда будем согласны на жертвоприношение. Однако это слово противоречит экономическому развитию, которое подразумевает, что потреблять нужно больше и больше. Если взять современную рекламу - этот разрушительный элемент нашей культуры, - то она убеждает в том, что вы, не имея таких-то продуктов, будете несчастны.

Боюсь, мое поколение вряд ли сможет со всем этим справиться и начать жить по-новому. Верю, что у молодежи получится.

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Образцовый брак

- В чем секрет вашего долгого брака, верности одной женщине?

- Я не могу сказать, что мой брак - образец для других. Но это огромное счастье, что нам удалось с женой прожить всю жизнь вместе. Мы недавно издали книгу о нашем браке, потому что этот вопрос задают довольно часто. В первый раз я его услышал лет двадцать назад, когда мне исполнилось 60 лет. Меня пригласили в эфир какой-то программы, кажется, это было на кинофестивале «Кинотавр». И молодая корреспондент с абсолютной наивностью спросила: «Вы успешный человек, богатый, с хорошим здоровьем - почему у вас одна жена?» Видимо, святой дух мне подсказал в тот момент, что нужно ответить. Я ей сказал, что есть такая игра «Монополия», суть которой - правильно распорядиться капиталом. Так вот, у нас с женой уже накоплена большая сумма, а с новой пришлось бы все начинать с нуля! И, скажу вам, именно чувство юмора помогает нам в браке. Конечно, очень важна любовь, но при этом мы часто смеемся, подшучиваем друг над другом, и это здорово.

Хороший закон о кино

- Какое впечатление у вас, как у председателя жюри, сложилось о белорусских фильмах?

- А как вы, поляки, добились того, что ваша кинематографическая отрасль стала одной из лучших в мире?

- Сейчас в Польше очень хороший закон в сфере кинематографии, он похож на французский: национальное кино снимается не на государственные деньги, а на общественные, которые поступают, например, с каждого проданного билета в кино. Это огромная разница. Обычно, когда начинаются трудные времена, что первым урезают? Средства на культуру. Но сейчас у нас всегда есть деньги на съемки кино, нравится это правительству или нет.