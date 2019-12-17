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Белорусские ученые разработали станцию обезжелезивания воды

18.12.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские ученые разработали станцию обезжелезивания воды, сообщил сегодня журналистам руководитель проекта "Водоочистка и водоотведение", начальник опытного производства НПЦ НАН по материаловедению Алексей Шелковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские ученые разработали станцию обезжелезивания воды

"Мы разработали станцию обезжелезивания небольшой производительности. Зная основную проблему - повышенное содержание в воде железа и некоторых стандартных примесей - и разбираясь в технологических нюансах очистки воды, мы создали универсальную станцию для применения на наших объектах", - рассказал Алексей Шелковский.

Опытный образец станции уже используется в Заславле. "Качество воды подтверждается постоянными анализами и отзывами эксплуатирующей организации - это водоканал Минского района. Железа практически не обнаруживается, т.е. вода соответствует санитарным правилам и нормам, гораздо лучше установленных норм", - добавил руководитель проекта.

Еще одна станция заработала в Ляховичах Брестской области. Две станции на стадии запуска в Ганцевичах и Оршанском районе.

Белорусская станция обезжелезивания воды была разработана по программе развития Оршанского района для организации производства на Заводе приборов автоматического контроля в Орше.

 
 
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  Белорусские ученые разработали станцию обезжелезивания воды, сообщил сегодня журналистам руководитель проекта "Водоочистка и водоотведение", начальник...
 
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