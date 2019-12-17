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В Барановичском районе заработала современная биогазовая установка мощностью 2 МВт

18.12.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Она появилась рядом с крупнейшим животноводческим комплексом по производству говядины в ОАО «Агрокомбинат «Мир».

В Барановичском районе заработала современная биогазовая установка мощностью 2 МВт

Реализацию инвестиционного проекта по строительству биогазовой электростанции стоимостью около 7,5 миллиона долларов США осуществляла литовская компания Modus Energy (дочерняя кампания Modus Group) при поддержке «Альфа-Банка».

В Барановичском районе заработала современная биогазовая установка мощностью 2 МВт

Электростанция общей мощностью 2 МВт расположена рядом с ОАО «Агрокомбинат «Мир». Планируется, что ежегодно здесь будут получать около 16,8 млн кВт.ч чистой электроэнергии в год, которая будет поставляться оператору электросетей Беларуси для потребления внутри страны.

В Барановичском районе заработала современная биогазовая установка мощностью 2 МВт

К возведению электростанции компания приступила в начале 2019 года.

 
 
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  Она появилась рядом с крупнейшим животноводческим комплексом по производству говядины в ОАО «Агрокомбинат «Мир». Реализацию инвестиционного проекта по...
 
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