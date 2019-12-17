В Барановичском районе заработала современная биогазовая установка мощностью 2 МВт

Источник материала: Виртуальный Брест

Она появилась рядом с крупнейшим животноводческим комплексом по производству говядины в ОАО «Агрокомбинат «Мир».





Реализацию инвестиционного проекта по строительству биогазовой электростанции стоимостью около 7,5 миллиона долларов США осуществляла литовская компания Modus Energy (дочерняя кампания Modus Group) при поддержке «Альфа-Банка».





Электростанция общей мощностью 2 МВт расположена рядом с ОАО «Агрокомбинат «Мир». Планируется, что ежегодно здесь будут получать около 16,8 млн кВт.ч чистой электроэнергии в год, которая будет поставляться оператору электросетей Беларуси для потребления внутри страны.





К возведению электростанции компания приступила в начале 2019 года.