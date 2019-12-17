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Торопитесь, заканчивается подписка на январь!
18.12.2019 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Стремительно близится 2020-й год, а это значит, что заканчивается подписка на январь-2020 на нашу газету! Подписывайтесь и оставайтесь с нами!
Также весь коллектив редакции выражает сердечную благодарность всем нашим читателям за их поддержку и преданность "Іўеўскаму краю"! Огромное вам спасибо!
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Стремительно близится 2020-й год, а это значит, что заканчивается подписка на январь-2020 на нашу газету! Подписывайтесь и оставайтесь с нами! Также весь коллектив...
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